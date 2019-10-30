Экономика
РБКГуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы
Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст», рассказал РБК источник, знакомый с переговорами «Траста» и «Сафмара», и подтвердил собеседник, осведомленный об условиях сделки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 01:14, Вашингтон
Экономика
Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта
Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по эскпорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами.
Lenta.ru 00:10
Политика
Украинский журналист назвал жителей Донбасса «животными»
Журналист Остап Дроздов публично назвал жителей Донбасса "животными", недостойными гражданства.
Вести.Ru 00:43
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru вчера в 16:05
Общество
Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии
Газета.Ru вчера в 09:31
Политика
Россия, Иран и Турция подтвердили приверженность суверенитету Сирии
Главы МИД Турции, России и Ирана подтвердили полную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также поприветствовали все усилия сирийского правительства по борьбе с терроризмом и сепаратизмом.
REGNUM вчера в 20:41
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Lenta.ru вчера в 06:13
Космос
В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс
Известия 28 октября в 04:43
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском вчера в 01:30
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Gazeta.SPb вчера в 09:01
Происшествия
Ураган обесточил уже 47 населённых пунктов Приангарья
В Приангарье число населённых пунктов, обесточенных ураганным ветром, увеличилось до 47, передает ГУ МЧС России по Иркутской области.
REGNUM 00:56
Армия и оружие
Россия озабочена количеством спутников США в космосе
RT на русском вчера в 19:29
Армия и оружие
Русские «Тигры» и огромные колонны войск САА входят в бывшую столицу ИГИЛ, захваченную США
Rusvesna.su 28 октября в 22:30
Общество
Мария Бутина планирует заняться правозащитной деятельностью
Вернувшаяся на Родину после заключения в США Мария Бутина заявила, что намерена заняться правозащитной деятельностью.
Вести.Ru 00:15
Хоккей
Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто»
В основное время команды не смогли выявить победителя - 3:3. А в овертайме сильнее оказался "Вашингтон", победу своей команде принес капитан "столичных" Александр Овечкин.
Газета.Ru вчера в 22:15
Здоровье
В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам
Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник.
Lenta.ru вчера в 21:28
Происшествия
Водитель открыл стрельбу по пешеходу на северо-западе Москвы
Водитель открыл стрельбу из травматического оружия во время конфликта с пешеходом на северо-западе Москвы.
РБК вчера в 20:06
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи шокировала фанатов внешним видом
Внешний вид 55-летней итальянской актрисы Моники Беллуччи поразил ее поклонников.
Известия вчера в 22:59
Политика
Палата представителей США одобрила санкции против Турции из-за С-400
Палата представителей США одобрила законопроект о введении санкций в отношении Турции в связи с её военной операцией в Сирии, а также закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира
Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Пока её сын наслаждается отдыхом на курорте вдали от семьи, Симона Черноморская проводит время с любимыми внуками.
Экспресс газета вчера в 15:59
Политика
МИД Германии назвал сигналом надежды начало разведения сил в Донбассе
МИД Германии назвал начало процесса разведения сил и средств в населённом пункте Золотое в Донбассе «важным сигналом надежды» для местных жителей и прогрессом на пути к миру.
RT на русском вчера в 18:10
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
РИА Новости вчера в 22:03
Технологии
Uber показала дрон для доставки еды
Uber представила беспилотный дрон, который будет доставлять еду пользователям сервиса Uber Eats.
Ридус вчера в 05:53
Общество
Какой цвет может стать талисманом для разных знаков зодиака
Овнам подходит яркий и активный цвет. Красный – талисман этого знака зодиака.
Lisa.ru 28 октября в 00:30
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:52
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Наука
Установлено благотворное влияние кофе на микрофлору кишечника
МИР 24 вчера в 05:15
Теннис
Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч в Париже
Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.
GoTennis.ru вчера в 16:48
Авто
Skoda раскрыла информацию о новой Octavia
Компания Skoda представила предсерийный прототип Octavia Combi нового поколения, премьера которого состоится в 2019 году.
Коммерсантъ вчера в 17:50