Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст», рассказал РБК источник, знакомый с переговорами «Траста» и «Сафмара», и подтвердил собеседник, осведомленный об условиях сделки.

Гуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы

Общество Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.

Армия и оружие На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух» Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".

Гаджеты Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.

Происшествия В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.

Политика МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.

Общество Названы российские регионы с самыми качественными дорогами Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.

Политика Конгрессмены призвали госсекретаря США Помпео продлить СНВ-3 Письмо с призовом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в адрес госсекретаря США Майка Помпео написали член Палаты представителей Элиот Энгел и сенатор Роберт Менендес.

Спорт Федерация бокса России вручила автомобили Ласицкене и Сидоровой После завершения чемпионата мира в Дохе, где Сидорова и Ласицкене завоевали золотые медали, муж прыгуньи в высоту в социальных сетях отметил, что боксеров по итогам мужского и женского чемпионатов мира наградят автомобилями и денежными поощрениями в размере 5 млн рублей.

Общество Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".

Армия и оружие США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.

Общество Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.

Гаджеты Часы Xiaomi Mi Watch действительно похожи на маленький смартфон Проверенный сетевой информатор, который ведет страничку в социальной сети Twitter под ником @AndroidSaint, опубликовал эксклюзивный видеоролик с участием умных часов Xiaomi Mi Watch.

Экономика Аналитики оценили объем инвестиций в коммерческую недвижимость России По итогам 2019 года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость достигнет $2 млрд.

Общество Медикам и спасателям разрешили выдавать документы о ДТП В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО, по которой страховые компании должны принимать у водителей для оформления страховки не только протоколы ГИБДД, но и документы, полученные от спасателей и медиков.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

Общество Медведев хочет повысить доверие бизнеса к судам Российский премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы ряд ведомств проработал идеи по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе.

Технологии Wildberries первым в онлайне в России запустил QR-платежи на сайте Онлайн-ретейлер Wildberries первым среди интернет-магазинов запустил оплату на сайте через Систему быстрых платежей, сообщили РБК в пресс-службе банка «Русский стандарт», который обеспечил техническое подключение магазина.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.

Экономика Медведев поручил в десять раз увеличить долю экспорта российских судов Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в десять раз увеличить объём экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития российского судостроения до 2035 года.

Политика «Великобритания превратится в Россию»: Лондон ищет Путина Флагман британской деловой прессы Financial Times публикует ужасный (с точки зрения патриотов Евросоюза) сценарий развития Brexit: после выхода из Евросоюза Великобритания фактически превратится в еще одну Россию.