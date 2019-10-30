Экономика
РБКГуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы
Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст», рассказал РБК источник, знакомый с переговорами «Траста» и «Сафмара», и подтвердил собеседник, осведомленный об условиях сделки.
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Армия и оружие
На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»
Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".
РИА Новости 01:11
Гаджеты
Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Astera вчера в 09:58
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском 02:08
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru вчера в 16:05
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Общество
Названы российские регионы с самыми качественными дорогами
Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.
Lenta.ru 02:30
Политика
Конгрессмены призвали госсекретаря США Помпео продлить СНВ-3
Письмо с призовом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в адрес госсекретаря США Майка Помпео написали член Палаты представителей Элиот Энгел и сенатор Роберт Менендес.
REGNUM 02:19
Спорт
Федерация бокса России вручила автомобили Ласицкене и Сидоровой
После завершения чемпионата мира в Дохе, где Сидорова и Ласицкене завоевали золотые медали, муж прыгуньи в высоту в социальных сетях отметил, что боксеров по итогам мужского и женского чемпионатов мира наградят автомобилями и денежными поощрениями в размере 5 млн рублей.
Российская газета вчера в 05:36
Происшествия
В ярославском детском саду воспитанники избили девочку
Известия вчера в 11:54
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Армия и оружие
США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА
В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
Avia.pro вчера в 18:37
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Российская газета вчера в 08:41
Гаджеты
Часы Xiaomi Mi Watch действительно похожи на маленький смартфон
Проверенный сетевой информатор, который ведет страничку в социальной сети Twitter под ником @AndroidSaint, опубликовал эксклюзивный видеоролик с участием умных часов Xiaomi Mi Watch.
iXBT.com 01:06
Экономика
Аналитики оценили объем инвестиций в коммерческую недвижимость России
По итогам 2019 года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость достигнет $2 млрд.
РБК вчера в 06:56
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
РИА Новости вчера в 22:46
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые осуществила пуск ракеты «Булава»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».
RT на русском вчера в 22:05
Футбол
Дзюба сразился с бойцом UFC Волковым в серии пенальти
Peterburg2.ru 01:37
Общество
Медикам и спасателям разрешили выдавать документы о ДТП
В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО, по которой страховые компании должны принимать у водителей для оформления страховки не только протоколы ГИБДД, но и документы, полученные от спасателей и медиков.
РБК вчера в 03:42
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество
Медведев хочет повысить доверие бизнеса к судам
Российский премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы ряд ведомств проработал идеи по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе.
Газета.Ru вчера в 11:13
Технологии
Wildberries первым в онлайне в России запустил QR-платежи на сайте
Онлайн-ретейлер Wildberries первым среди интернет-магазинов запустил оплату на сайте через Систему быстрых платежей, сообщили РБК в пресс-службе банка «Русский стандарт», который обеспечил техническое подключение магазина.
РБК 02:31
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Экономика
Медведев поручил в десять раз увеличить долю экспорта российских судов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в десять раз увеличить объём экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития российского судостроения до 2035 года.
RT на русском 28 октября в 12:54
Политика
«Великобритания превратится в Россию»: Лондон ищет Путина
Флагман британской деловой прессы Financial Times публикует ужасный (с точки зрения патриотов Евросоюза) сценарий развития Brexit: после выхода из Евросоюза Великобритания фактически превратится в еще одну Россию.
РИА Новости 01:00
Политика
Путин 30 октября посетит Будапешт
Президент России Владимир Путин 30 октября посетит Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Известия вчера в 08:50