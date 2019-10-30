Экономика

РБКРБКГуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы

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Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст», рассказал РБК источник, знакомый с переговорами «Траста» и «Сафмара», и подтвердил собеседник, осведомленный об условиях сделки.
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Гуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы

РБК00:00

Гуцериев может выкупить у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы

Ведомости00:49

Гуцериев хочет выкупить у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы

ПРАЙМ02:14
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