Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Гуцериев заключил мировое соглашение с «Трастом» и «Открытием»

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева договорилась о заключении нового мирового соглашения об урегулировании претензий с банками «Траст» и «Открытие», которые принадлежат Центробанку. Об этом говорится в заявлении группы, которое опубликовано на официальном сайте компании.В источнике
Подробнее о событии
Известия

В ЦБ РФ допустили мировое соглашение по искам к экс-руководству Бинбанка

Известиявчера в 14:46
АК&М

«Открытие», «Траст», Михаил Гуцериев и группа «САФМАР» подписали допсоглашение

АК&Мвчера в 06:11
РБК

Гуцериев и «Открытие» заключат мировое на фоне иска от ЦБ на ₽85 млрд

РБКвчера в 13:21
Коммерсантъ

Группа «Сафмар» заключила дополнительное соглашение с банками «Траст» и «Открытие»

Коммерсантъвчера в 11:06
Ведомости

Гуцериев заключил мировое соглашение с «Трастом» и «Открытием»

Ведомостивчера в 06:18
ТАСС

ЦБ готов рассматривать мировое соглашение по искам к экс-руководству Бинбанка

ТАССвчера в 14:37
Говорит Москва

«Сафмар», «Траст» и «Открытие» урегулировали претензии ЦБ по делу «Бинбанка»

Говорит Москвавчера в 05:21

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
913

Исраэль Адесанья ответил Хамзату Чимаеву

Действующий обладатель титула UFC в среднем весе, Исраэль Адесанья, отреагировал на заявление Хамзата Чимаева, пообещавшего досрочно финишировать чемпионов UFC в средней и полусредней весовой категории.
FightTime.ruвчера в 12:02

NASA подписало меморандум с Пентагоном о сотрудничестве в космосе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало с Министерством обороны США меморандум о сотрудничестве, который предполагает помощь Пентагона в обеспечении безопасности космической инфраструктуры ведомства.
ТАСС18:30

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под два процента, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости17:36
2

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
703

Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новостивчера в 16:08

В Минздраве посоветовали предприятиям сохранить удаленную работу

"Предприятиям, для которых удаленный режим работы не нарушит их функционирование, необходимо рассмотреть такую возможность для сотрудников для того, чтобы опять же сократить число социальных контактов", - заявил Чуланов в ходе круглого стола "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества" в МИА "Россия сегодня".
РИА Новостивчера в 05:50
1

Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год

Луис Суарес, выступающий за футбольный клуб "Барселона", в скором времени перейдёт в мадридский "Атлетико" По данным информационного издания "Marca", в ближайшее время стороны заключат трудовой договор, согласно которому уругваец будет выступать за команду в течении двух лет, а его зарплата будет составлять 9 миллионов евро в год.
Честный рейтинг букмекероввчера в 05:47