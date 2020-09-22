Гуцериев заключил мировое соглашение с «Трастом» и «Открытием»
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева договорилась о заключении нового мирового соглашения об урегулировании претензий с банками «Траст» и «Открытие», которые принадлежат Центробанку. Об этом говорится в заявлении группы, которое опубликовано на официальном сайте компании.В источнике
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Группа «Сафмар» заключила дополнительное соглашение с банками «Траст» и «Открытие»
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