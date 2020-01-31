Общество
Новостной фронтГудбай, Британия!
До конца 2020 г. будет длиться переходный период, во время которого будут решаться практические вопросы «развода» Инициатором Брексита выступила консервативная часть правящей элиты Британии, обеспокоенная утратой нацией суверенитета.
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Политика
Военный эксперт назвал коронавирус новым биооружием США
Военный эксперт, бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что коронавирус поражает людей по этническому принципу.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Происшествия
Один человек погиб при обрушении крыши спорткомплекса в Петербурге
Один рабочий погиб при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», остальные члены бригады остались живы.
Происшествия
Следствие просит арестовать задержавших Голунова полицейских
Здоровье
В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
Единственный гражданин Китая, у которого выявили в Забайкальском крае новый коронавирус, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
Политика
США ограничили въезд гражданам шести стран
США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Общество
Военные пенсии в 2020 году увеличатся на 3%
Индексацию военных пенсий в 2020 году проведут по-новому. Выплаты будут увеличены на 3%, согласно показателю инфляции за 2019 год.
Политика
Великобритания официально покинула Евросоюз
Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (в 2:00 мск 1 февраля).
Политика
Кравчук объяснил свои слова о встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук отказался от своих слов о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до начала войны.
Авто
Мировой авторынок в 2019 году снизился на 4%
Музыка
Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В 2019 году в России чаще всего злоумышленники угоняли автомобили марок Toyota, Kia, Hyundai и Lexus Об этом свидетельствует статистика страховой компании "Согласие", передает РИА Новости.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере нападающего сборной Нигерии
«Манчестер Юнайтед» сообщил о подписании контракта с нигерийским нападающим Одионом Игало. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.
Общество
С 1 февраля социальные выплаты и пособия вырастут на 3 %
С 1 февраля 2020 года социальные выплаты и пособия проиндексируют на 3 %. Соответствующая информация содержится в постановлении федерального министерства труда и социальной защиты, которое направлено в министерство финансов и министерство экономического развития.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
Политика
Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства
Михаил Мишустин раскритиковал скорость и результативность исполнения ведомствами поручений президента.
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Политика
Влияние Германии в ЕС снизится после Brexit, считает немецкий политик
Влияние Германии в Европейском союзе снизится в результате выхода Великобритании, считает депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен.
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
Общество
В Китае посчитали процент смертности от коронавируса
Смертность от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, достигла в Китае 2,5%. Об этом в субботу, 1 февраля, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Армия и оружие
Эрдоган выдвинул Сирии ультиматум по Идлибу
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой пощады террористам в Идлибе быть не может.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Общество
Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными
В мягкой упаковке, особенно в объеме один литр, в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала.
Технологии
На Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды
Исследователь истории Антарктиды Василий Придатко-Долин в эфире телеканала «1+1» заявил о причастности к открытию материка полтавского дворянина Ивана Завадовского, который был помощником капитана шлюпа «Восток».
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC
Напомним, в ноябре прошлого года в UFC дебютировал еще один двоюродный брат Хабиба - Абубакар Нурмагомедов.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Шоу-бизнес
Марина Девятова опровергла свои же слова о романе с Евгением Плющенко
Марина Девятова не понимает, откуда появились слухи про нее и Евгения Плющенко Сегодня уже сама Марина Девятова опровергла слухи о романе с фигуристом.