Общество

Новостной фронтНовостной фронтГудбай, Британия!

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До конца 2020 г. будет длиться переходный период, во время которого будут решаться практические вопросы «развода» Инициатором Брексита выступила консервативная часть правящей элиты Британии, обеспокоенная утратой нацией суверенитета.
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Политика

Военный эксперт назвал коронавирус новым биооружием США

Военный эксперт, бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что коронавирус поражает людей по этническому принципу.
News.ru вчера в 17:01
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 11:49
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Происшествия

Один человек погиб при обрушении крыши спорткомплекса в Петербурге

Один рабочий погиб при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», остальные члены бригады остались живы.
Свободная Пресса вчера в 10:27
Происшествия

Следствие просит арестовать задержавших Голунова полицейских

REGNUM 30 января в 02:46
Здоровье

В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

Единственный гражданин Китая, у которого выявили в Забайкальском крае новый коронавирус, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
РИА Новости вчера в 23:12
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ вчера в 16:43
Общество

Военные пенсии в 2020 году увеличатся на 3%

Индексацию военных пенсий в 2020 году проведут по-новому. Выплаты будут увеличены на 3%, согласно показателю инфляции за 2019 год.
Актуальные Новости вчера в 07:53
Политика

Великобритания официально покинула Евросоюз

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (в 2:00 мск 1 февраля).
Известия вчера в 18:00
Политика

Кравчук объяснил свои слова о встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук отказался от своих слов о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до начала войны.
Профиль 29 января в 12:32
Авто

Мировой авторынок в 2019 году снизился на 4%

Автостат вчера в 07:59
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК вчера в 22:31
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В 2019 году в России чаще всего злоумышленники угоняли автомобили марок Toyota, Kia, Hyundai и Lexus Об этом свидетельствует статистика страховой компании "Согласие", передает РИА Новости.
МонаВиста вчера в 17:13
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере нападающего сборной Нигерии

«Манчестер Юнайтед» сообщил о подписании контракта с нигерийским нападающим Одионом Игало. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.
РБК вчера в 22:05
Общество

С 1 февраля социальные выплаты и пособия вырастут на 3 %

С 1 февраля 2020 года социальные выплаты и пособия проиндексируют на 3 %. Соответствующая информация содержится в постановлении федерального министерства труда и социальной защиты, которое направлено в министерство финансов и министерство экономического развития.
Business Class (Пермь) 30 января в 03:55
Экономика

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
РИА Новости 30 января в 20:19
Политика

Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства

Михаил Мишустин раскритиковал скорость и результативность исполнения ведомствами поручений президента.
Пятый канал 30 января в 18:14
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 22:55
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Политика

Влияние Германии в ЕС снизится после Brexit, считает немецкий политик

Влияние Германии в Европейском союзе снизится в результате выхода Великобритании, считает депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен.
РИА Новости 00:19
Хоккей

«Тампа» обыграла «Анахайм» с голом Кучерова

REGNUM 00:43
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК вчера в 07:23
Общество

В Китае посчитали процент смертности от коронавируса

Смертность от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, достигла в Китае 2,5%. Об этом в субботу, 1 февраля, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Известия вчера в 23:33
Армия и оружие

Эрдоган выдвинул Сирии ультиматум по Идлибу

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой пощады террористам в Идлибе быть не может.
Российская газета вчера в 05:02
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru 30 января в 05:35
Общество

Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными

В мягкой упаковке, особенно в объеме один литр, в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала.
РИА Новости вчера в 00:30
Технологии

На Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды

Исследователь истории Антарктиды Василий Придатко-Долин в эфире телеканала «1+1» заявил о причастности к открытию материка полтавского дворянина Ивана Завадовского, который был помощником капитана шлюпа «Восток».
Взгляд.ру вчера в 13:57
Единоборства

Брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

Напомним, в ноябре прошлого года в UFC дебютировал еще один двоюродный брат Хабиба - Абубакар Нурмагомедов.
РЕН ТВ вчера в 20:01
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

РИА Новости 29 января в 09:22
Шоу-бизнес

Марина Девятова опровергла свои же слова о романе с Евгением Плющенко

Марина Девятова не понимает, откуда появились слухи про нее и Евгения Плющенко Сегодня уже сама Марина Девятова опровергла слухи о романе с фигуристом.
Вокруг ТВ вчера в 04:52
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Грета Тунберг
Шведская активистка
Шведская школьница, экологическая активистка. В 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Её действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат» или «пятницы ради будущего».
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