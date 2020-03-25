Коронавирус

ФАНФАНГудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big

Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб. По мнению некоторые поклонников, юмористам удалось исполнить танец даже лучше, чем его станцевали участники Little Big.
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с чего всё началось
Звездный дуэт исполнил танец
 на известную песню, тем самым поддержав флешмоб музыкальной группы, а также прорекламировав свое новое шоу, стартующее в скором времени на экранах телеканала "Пятница".
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
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Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков отметил, что цены могут подняться на 15-20 процентов из-за изменения курса валют.
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Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
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