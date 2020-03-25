Коронавирус
ФАНГудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big
Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб. По мнению некоторые поклонников, юмористам удалось исполнить танец даже лучше, чем его станцевали участники Little Big.
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с чего всё началось
Звездный дуэт исполнил танец на известную песню, тем самым поддержав флешмоб музыкальной группы, а также прорекламировав свое новое шоу, стартующее в скором времени на экранах телеканала "Пятница".Народные новости00:44
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Любовников на «Евровидение». Киркоров засунет Варнаву и Гудкова в Little Big
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