с чего всё началось

Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб. По мнению некоторые поклонников, юмористам удалось исполнить танец даже лучше, чем его станцевали участники Little Big.

Общество Путин анонсировал каникулы по потребительским и ипотечным кредитам Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации из-за влияния коронавируса на экономику.

Общество В Китае мужчина умер от хантавируса В китайской провинции Юньнань местный житель скончался в автобусе по дороге на работу, у него диагностировали хантавирус.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Происшествия Россиянку оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе Суд оштрафовал жительницу Липецка за то, что она в мессенджере WhatsApp распространяла ложную информацию о коронавирусной инфекции.

Общество В Ухане PSA Group возобновляет производство автомобилей Французский автомобильный концерн PSA Group (ранее PSA Peugeot Citroen) решил возобновить производство автомобилей на заводе в китайском городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление совместного предприятия PSA Group и китайской автомобильной корпорации Dongfeng Motor.

Общество Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч По состоянию на 25 марта, число заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 451 тыс. Скончались более 20 тысяч человек.

Общество Россия готовится к «взрывной» ситуации с коронавирусом, заявил Малышев В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".

Здоровье Врач-гомеопат рассказал о чесноке и коронавирусе По словам врача-гомеопата Михаила Лущика, в русской традиции существует дешевое растение, считающееся панацеей от любых заболеваний – это чеснок.

Единоборства Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.

Происшествия Со дня трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» прошло два года Кемерово, 25 марта 2020, 06:22 — REGNUM Прошло два года со дня трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» — 25 марта 2018 года пожар унёс жизни 60 человек, 37 из которых дети, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.