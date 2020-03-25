Коронавирус
Newia.ruВарнава и Гудков сплясали под хит «Little big»
Российская актриса и телеведущий решили хайпануть на фоне хита рейв-группы Little Big "Uno", взорвавшего Интернет, но так и не увидевшего Евровидение. Они сняли ролик, где в образе "диско-танцоров", сплясали зажигательный танец под стать авторов песни.
Читать в источнике
Оценить103
с чего всё началось
Звездный дуэт исполнил танец на известную песню, тем самым поддержав флешмоб музыкальной группы, а также прорекламировав свое новое шоу, стартующее в скором времени на экранах телеканала "Пятница".Народные новостивчера в 00:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Любовников на «Евровидение». Киркоров засунет Варнаву и Гудкова в Little Big
Версия.Инфо24 марта в 15:00
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Общество
Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
Политика
Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды
Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Общество
В США число жертв коронавируса превысило тысячу
В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.
Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Общество
Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами
Правительство поручило с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян, перечень поручений опубликован на сайте правительства.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Футбол
Дзюба оценил обложку FIFA 21 с изображением Лукашенко
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба отреагировал на шуточную обложку видеоигры FIFA 21, на которой изображён президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Здоровье
Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
Экономика
Ритейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли
Падение трафика и выручки онлайн- и офлайн-торговли, кафе и ресторанов из-за коронавируса составляет 50–80% в зависимости от региона.
Авто
Новый Cadillac Escalade превратили в роскошный мобильный офис
Тюнеры превратили интерьер нового внедорожника Escalade в мобильный офис, имеющий два больших кресла и пару менее роскошных сидений напротив.
Шоу-бизнес
Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа
Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.
Здоровье
Злой Ханта: эксперты рассказали, чего ждать от нового вируса
Случай в китайской провинции Юньнань, где у умершего в автобусе мужчины после вскрытия был обнаружен хантавирус, заставил ученых задуматься о новой угрозе.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о лекарствах против коронавируса
Пять препаратов, способных оказать положительное влияние на течение коронавирусной пневмонии, назвал доктор Мясников.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
Во Владивосток не пустили круизный лайнер
Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
Общество
Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля
Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Общество
Американский сенат одобрил пакет мер поддержки экономики на $2 трлн
Американский сенат единогласно одобрил пакет мер на $2 трлн для стимулирования экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.
Общество
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Здоровье
Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции
Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Шоу-бизнес
Умерла народная актриса Инна Макарова
Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Общество
Похолодание и снег ожидают москвичей на следующей неделе
В столицу на следующей неделе придут похолодание, дождь и небольшой снег.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Общество
Эксперты оценили последствия нерабочей недели из-за коронавируса
Российские предприниматели смогут без значительных потерь пережить неделю, объявленную нерабочей с целью предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса нового типа.
Театры
«Большие гастроли» состоятся онлайн
В течение марта, апреля и мая включение стриминг-вещания «Больших гастролей-онлайн» будет проходить на сайте, YouTube-канале, во всех социальных сетях и на ресурсах информационных партнеров.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.