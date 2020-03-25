Коронавирус

Newia.ruNewia.ruВарнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Российская актриса и телеведущий решили хайпануть на фоне хита рейв-группы Little Big "Uno", взорвавшего Интернет, но так и не увидевшего Евровидение. Они сняли ролик, где в образе "диско-танцоров", сплясали зажигательный танец под стать авторов песни.
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с чего всё началось
Звездный дуэт исполнил танец
 на известную песню, тем самым поддержав флешмоб музыкальной группы, а также прорекламировав свое новое шоу, стартующее в скором времени на экранах телеканала "Пятница".
Народные новостивчера в 00:44

Подробнее о событии

Игроки УНИКСа станцевали под песню UNO группы Little Big

Чемпионатвчера в 17:47

Хайп вокруг танца Little Big Uno объяснил хореограф

iReactorвчера в 12:55

Любовников на «Евровидение». Киркоров засунет Варнаву и Гудкова в Little Big

Версия.Инфо24 марта в 15:00

Екатерина Варнава и Александр Гудков повторили танец из песни Uno

StarHit.ru24 марта в 16:00

Пятигорская кавээнщица исполнила вирусный танец группы Little Big

Победа 2624 марта в 15:25

Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров

Российская газетавчера в 07:58

38 миллионов просмотров набрал клип эпатажной фрик-группы из Питера «Литл Биг»

ННТВ24 марта в 02:02
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Общество

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
RT на русском 01:40
Политика

Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды

Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Мой Брянск вчера в 10:23
Общество

В США число жертв коронавируса превысило тысячу

В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.
Российская газета 00:45
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском вчера в 12:29
Общество

Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян, перечень поручений опубликован на сайте правительства.
Ведомости 01:25
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Известия 00:27
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru 24 марта в 11:12
Футбол

Дзюба оценил обложку FIFA 21 с изображением Лукашенко

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба отреагировал на шуточную обложку видеоигры FIFA 21, на которой изображён президент Белоруссии Александр Лукашенко.
RT на русском 01:32
Здоровье

Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
РБК вчера в 18:30
Экономика

Ритейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли

Падение трафика и выручки онлайн- и офлайн-торговли, кафе и ресторанов из-за коронавируса составляет 50–80% в зависимости от региона.
Ведомости вчера в 13:49
Авто

Новый Cadillac Escalade превратили в роскошный мобильный офис

Тюнеры превратили интерьер нового внедорожника Escalade в мобильный офис, имеющий два больших кресла и пару менее роскошных сидений напротив.
Тарантас Ньюс вчера в 06:13
Шоу-бизнес

Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа

Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.
Волга-Медиа вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова показала лицо после суровой диеты

OAnews 00:00
Здоровье

Злой Ханта: эксперты рассказали, чего ждать от нового вируса

Случай в китайской провинции Юньнань, где у умершего в автобусе мужчины после вскрытия был обнаружен хантавирус, заставил ученых задуматься о новой угрозе.
Известия вчера в 17:01
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о лекарствах против коронавируса

Пять препаратов, способных оказать положительное влияние на течение коронавирусной пневмонии, назвал доктор Мясников.
ToDay News Ufa вчера в 04:59
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Общество

Во Владивосток не пустили круизный лайнер

Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
REGNUM 00:41
Общество

Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля

Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Lenta.ru вчера в 21:38
Общество

Американский сенат одобрил пакет мер поддержки экономики на $2 трлн

Американский сенат единогласно одобрил пакет мер на $2 трлн для стимулирования экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.
Ведомости 00:29
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости вчера в 15:56
Здоровье

Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции

Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Газета.Ru 01:25
Шоу-бизнес

Умерла народная актриса Инна Макарова

Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Neva.Today вчера в 08:10
Общество

Похолодание и снег ожидают москвичей на следующей неделе

В столицу на следующей неделе придут похолодание, дождь и небольшой снег.
Вечерняя Москва 00:06
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Общество

Эксперты оценили последствия нерабочей недели из-за коронавируса

Российские предприниматели смогут без значительных потерь пережить неделю, объявленную нерабочей с целью предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса нового типа.
РИА Новости вчера в 21:56
Театры

«Большие гастроли» состоятся онлайн

В течение марта, апреля и мая включение стриминг-вещания «Больших гастролей-онлайн» будет проходить на сайте, YouTube-канале, во всех социальных сетях и на ресурсах информационных партнеров.
Театрал вчера в 09:00
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
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