с чего всё началось

Российская актриса и телеведущий решили хайпануть на фоне хита рейв-группы Little Big "Uno", взорвавшего Интернет, но так и не увидевшего Евровидение. Они сняли ролик, где в образе "диско-танцоров", сплясали зажигательный танец под стать авторов песни.

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

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