Коронавирус
Newia.ruВарнава и Гудков сплясали под хит «Little big»
Российская актриса и телеведущий решили хайпануть на фоне хита рейв-группы Little Big "Uno", взорвавшего Интернет, но так и не увидевшего Евровидение. Они сняли ролик, где в образе "диско-танцоров", сплясали зажигательный танец под стать авторов песни.
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с чего всё началось
Звездный дуэт исполнил танец на известную песню, тем самым поддержав флешмоб музыкальной группы, а также прорекламировав свое новое шоу, стартующее в скором времени на экранах телеканала "Пятница".Народные новостивчера в 00:44
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Любовников на «Евровидение». Киркоров засунет Варнаву и Гудкова в Little Big
Версия.Инфо24 марта в 15:00
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Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Происшествия
В Бурятии выявлены два случая коронавируса
В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Экономика
Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
Общество
Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса
По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах — получать те, кто в ней, действительно нуждается.
Происшествия
Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Здоровье
В Оренбуржье выявили еще три случая коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали о трех новых случая коронавируса в Оренбуржье.
Политика
На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса
Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
Общество
В Якутии количество больных коронавирусом увеличилось до 14
Во время традиционного брифинга в 11 часов утра 26 марта Айсен Николаев сообщил о 14 официально зарегистрированных больных коронавирусом на территории республики.
Финансы
В России ипотечные ставки могут вырасти до 10 процентов
Согласно негативным прогнозам рост ипотечных ставок может достигнуть 10-12 процентов годовых.
Здоровье
Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски
Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Экономика
Решительные меры поддержки: Владимир Путин обратился к гражданам России
О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции в России и поддержке граждан накануне в своем обращении рассказал президент страны Владимир Путин.
Общество
В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Здоровье
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Санникову исключили из списка главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Ставропольского края.
Экономика
ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года
Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Общество
Князь Монако рассказал о своих нетипичных симптомах коронавируса
Монако, 25 марта 2020, 23:56 — REGNUM Заболевание коронавирусом COVID-19 у князя Монако Альбера II началось с нетипичных первых симптомов.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Армия и оружие
Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Чёрном море
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Экономика
Эксперты: загрузка отелей Москвы составила более 50% в I квартале
Загрузка столичных отелей в I квартале 2020 года сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла уровня чуть более 50%, сообщила ТАСС в среду замдиректора, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга компании CBRE Татьяна Белова.
Экономика
Резервный фонд Саудовской Аравии оказался больше российского ФНБ
В России с начала января курс доллара вырос с 60 до 80 рублей (сейчас — 78,5). В Саудовской Аравии динамика роста американской валюты оказалась гораздо скромнее.
Политика
Песков раскрыл планы Путина на нерабочую неделю
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем будет заниматься Владимир Путин во время нерабочей недели.
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Культура
Открытие выставки «От Дюрера до Матисса» в ГМИИ пройдет в прямом эфире
Футбол
Федотов: «Сухину взяли в „Локо“ для работы с судьями? Любая ошибка арбитра может перечеркнуть карьеру, это чушь»
Бывший арбитр Игорь Федотов высказался на тему того, что экс-коллегу по судейству Станислава Сухину взяли на должность администратора «Локомотива» с целью работы с арбитрами.