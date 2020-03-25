Коронавирус

Newia.ruNewia.ruВарнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Российская актриса и телеведущий решили хайпануть на фоне хита рейв-группы Little Big "Uno", взорвавшего Интернет, но так и не увидевшего Евровидение. Они сняли ролик, где в образе "диско-танцоров", сплясали зажигательный танец под стать авторов песни.
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с чего всё началось
Звездный дуэт исполнил танец
 на известную песню, тем самым поддержав флешмоб музыкальной группы, а также прорекламировав свое новое шоу, стартующее в скором времени на экранах телеканала "Пятница".
Народные новостивчера в 00:44

Подробнее о событии

Пятигорская кавээнщица исполнила вирусный танец группы Little Big

Победа 2624 марта в 15:25

Хайп вокруг танца Little Big Uno объяснил хореограф

iReactorвчера в 12:55

Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров

Российская газетавчера в 07:58

Екатерина Варнава и Александр Гудков повторили танец из песни Uno

StarHit.ru24 марта в 16:00

Игроки УНИКСа станцевали под песню UNO группы Little Big

Чемпионатвчера в 17:47

Любовников на «Евровидение». Киркоров засунет Варнаву и Гудкова в Little Big

Версия.Инфо24 марта в 15:00

38 миллионов просмотров набрал клип эпатажной фрик-группы из Питера «Литл Биг»

ННТВ24 марта в 02:02
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 00:18, Ашберн
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Происшествия

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Экономика

Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
iReactor вчера в 09:36
Общество

Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса

По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах — получать те, кто в ней, действительно нуждается.
Ведомости вчера в 23:45
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru вчера в 15:37
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Здоровье

В Оренбуржье выявили еще три случая коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали о трех новых случая коронавируса в Оренбуржье.
Телеканал UTV вчера в 06:32
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 18:58
Общество

В Якутии количество больных коронавирусом увеличилось до 14

Во время традиционного брифинга в 11 часов утра 26 марта Айсен Николаев сообщил о 14 официально зарегистрированных больных коронавирусом на территории республики.
Якутия Daily вчера в 22:43
Финансы

В России ипотечные ставки могут вырасти до 10 процентов

Согласно негативным прогнозам рост ипотечных ставок может достигнуть 10-12 процентов годовых.
ФедералПресс вчера в 22:45
Здоровье

Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски

Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
News.ru вчера в 10:35
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Экономика

Решительные меры поддержки: Владимир Путин обратился к гражданам России

О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции в России и поддержке граждан накануне в своем обращении рассказал президент страны Владимир Путин.
ГТРК Амур вчера в 20:48
Общество

В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений.
РБК вчера в 15:59
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
Здоровье

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Санникову исключили из списка главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Ставропольского края.
МИР 24 вчера в 18:24
Экономика

ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года

Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
РИА Новости вчера в 23:28
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru вчера в 05:05
Общество

Князь Монако рассказал о своих нетипичных симптомах коронавируса

Монако, 25 марта 2020, 23:56 — REGNUM Заболевание коронавирусом COVID-19 у князя Монако Альбера II началось с нетипичных первых симптомов.
REGNUM вчера в 16:56
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru вчера в 09:34
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия вчера в 16:00
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Чёрном море

Avia.pro вчера в 23:32
Игры

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ 23 марта в 10:13
Экономика

Эксперты: загрузка отелей Москвы составила более 50% в I квартале

Загрузка столичных отелей в I квартале 2020 года сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла уровня чуть более 50%, сообщила ТАСС в среду замдиректора, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга компании CBRE Татьяна Белова.
ТАСС вчера в 03:23
Экономика

Резервный фонд Саудовской Аравии оказался больше российского ФНБ

В России с начала января курс доллара вырос с 60 до 80 рублей (сейчас — 78,5). В Саудовской Аравии динамика роста американской валюты оказалась гораздо скромнее.
Московский Комсомолец вчера в 13:32
Политика

Песков раскрыл планы Путина на нерабочую неделю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем будет заниматься Владимир Путин во время нерабочей недели.
Газета.Ru вчера в 10:35
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН 24 марта в 10:40
Культура

Открытие выставки «От Дюрера до Матисса» в ГМИИ пройдет в прямом эфире

The Art Newspaper Russia 23 марта в 08:07
Футбол

Федотов: «Сухину взяли в „Локо“ для работы с судьями? Любая ошибка арбитра может перечеркнуть карьеру, это чушь»

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался на тему того, что экс-коллегу по судейству Станислава Сухину взяли на должность администратора «Локомотива» с целью работы с арбитрами.
Sport24.ru вчера в 03:17
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