с чего всё началось

Российская актриса и телеведущий решили хайпануть на фоне хита рейв-группы Little Big "Uno", взорвавшего Интернет, но так и не увидевшего Евровидение. Они сняли ролик, где в образе "диско-танцоров", сплясали зажигательный танец под стать авторов песни.

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

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Экономика Эксперты: загрузка отелей Москвы составила более 50% в I квартале Загрузка столичных отелей в I квартале 2020 года сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла уровня чуть более 50%, сообщила ТАСС в среду замдиректора, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга компании CBRE Татьяна Белова.