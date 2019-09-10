Общество
РИА НовостиГуф извинился за клип «Москва» и заявил, что не знал про «выборы мэра»
Рэпер Гуф извинился за совместный с Тимати клип на песню "Москва" и заявил, что не знал про "выборы мэра". Клип Тимати и Гуфа "Москва", опубликованный в День города на YouTube, на данный момент посмотрели более 5,2 миллиона человек, он собрал свыше 1,4 миллиона дизлайков против 85 тысяч лайков.
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с чего всё началось
Рэпер Гуф выложил в инстаграме видео, в котором извинился за совместный с Тимати клип «Москва», выпущенный в День города накануне выборов в Мосгордуму.Дождьвчера в 18:27
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