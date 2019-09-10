с чего всё началось

Рэпер Гуф извинился за совместный с Тимати клип на песню "Москва" и заявил, что не знал про "выборы мэра". Клип Тимати и Гуфа "Москва", опубликованный в День города на YouTube, на данный момент посмотрели более 5,2 миллиона человек, он собрал свыше 1,4 миллиона дизлайков против 85 тысяч лайков.

Гуф извинился за клип «Москва» и заявил, что не знал про «выборы мэра»

Шоу-бизнес Билан извинился за выступление в нетрезвом виде в Самаре Певец пояснил, что в его жизни давно отсутствует алкоголь, и поэтому он "не рассчитал" Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде.

Шоу-бизнес Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа Телеведущая поделилась совместным фото с супругом, но вместо восторженных отзывов получила едкие комментарии о своем возрасте.

Армия и оружие Разработчик оценил заводские испытания корвета «Гремящий» В Финский залив вышел новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» для прохождения заводских испытаний, в ходе которых была проверена работа различных систем.

Политика Бывшего вице-губернатора Кубани Копайгородского избрали мэром Сочи «По итогам тайного голосования комиссия решила избрать Копайгородского Алексея Сергеевича главой города Сочи», — заявил председатель счетной комиссии.

Гаджеты Компания Apple представила новые iPhone Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Технологии McDonald’s приобретет разработчика голосовых технологий Apprente Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена купить разработчика в сфере голосовых технологий Apprente и создать на его базе команду специалистов по инновационным решениям, говорится в релизе компании.

Политика В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.

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Футбол Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.

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Хоккей КХЛ. «Спартак» проиграл в третий раз подряд Московский "Спартак" потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Шоу-бизнес СКР считает, что Элину Быстрицкую могли заморить голодом Напомним, за неделю до смерти 91-летнюю Элину Быстрицкую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Политика Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.