Лига чемпионов
ProstoProSportДзюба обратился к болельщикам перед матчем с «РБ Лейпциг»
Сегодня, 22 октября питерский «Зенит» прилетел в Германию, где команде Сергея Семака предстоит матч с «РБ Лейпциг» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Форвард «Зенита» Артем Дзюба сообщил, что команда успешно залилась в отеле.
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В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК вчера в 12:54
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Нагельсман: победа над «Зенитом» увеличит шансы «РБ Лейпциг» на выход в плей-офф
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