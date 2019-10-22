Лига чемпионов

Нева СпортНева Спорт«Зенит» прилетел в Лейпциг на матч Лиги чемпионов с «РБ»

Петербургский «Зенит» прибыл в Германию накануне матча с «РБ Лейпцигом» в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА. Фотография «зенитовцев» из немецкого аэропорта появилась в официальном «Твиттере» клуба.
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Артем Дзюба
В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК вчера в 12:54

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