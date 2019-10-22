Лига чемпионов
Нева Спорт«Зенит» прилетел в Лейпциг на матч Лиги чемпионов с «РБ»
Петербургский «Зенит» прибыл в Германию накануне матча с «РБ Лейпцигом» в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА. Фотография «зенитовцев» из немецкого аэропорта появилась в официальном «Твиттере» клуба.
Читать в источнике
Оценить
В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК вчера в 12:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Нагельсман: победа над «Зенитом» увеличит шансы «РБ Лейпциг» на выход в плей-офф
Чемпионатвчера в 12:49
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 02:14, Ашберн
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
Политика
Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана
В отношении американца возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Фабула дела не раскрывается из соображений секретности.
Общество
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Армия и оружие
В США провели испытания гиперзвукового двигателя проекта HTX
DARPA называет реализуемый проект HTX.
Шоу-бизнес
Анна Снаткина похудела на десять килограмм из-за слов Сергея Безрукова
Начинающая актриса Анна Снаткина еще не знала, что телевизионный экран прибавляет человеку от трех до пяти килограмм к реальному весу.
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
Политика
Правительство ФРГ не сочло «голодомор» геноцидом
Посол Украины в Германии Андрей Мельник немедленно раскритиковал правительство ФРГ за отказ признать "голодомор" геноцидом и выразил мнение, что аргументы Берлина "не выдерживают серьезной критики", сообщает РИА Новости.
Происшествия
В центре Киева прогремел взрыв. Есть погибшие
Последний достал гранату, которая взорвалась в руке. Свидетели уточняют, они услышали «звук как лопнул шарик», затем раздался взрыв.
Футбол
Льву Яшину исполнилось бы 90 лет
Лучшему вратарю XX века сегодня исполнилось бы 90 лет.
Происшествия
Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу
В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
Происшествия
Представитель Чечни раскрыл причины перестрелки в Ростовской области
Причиной перестрелки на хуторе в Ростовской области стал бытовой конфликт, связанный с судебной тяжбой.
Авто
Самый дешевый кроссовер Toyota поступил в продажу
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
Шоу-бизнес
Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза
Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения.
Происшествия
В Перми 11-летняя девочка погибла в бассейне
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после гибели во вторник 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса "Олимпия" города Перми.
Общество
Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра
Политика
Зеленский рассчитывает на скорую встречу «нормандской четвёрки»
Украина рассчитывает на проведение встречи лидеров нормандского формата в ближайшее время, заявил глава государства Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
Хоккей
СКА проиграл «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд
Авто
На автосалоне в Токио дебютирует обновленная Honda Fit
Впервые малолитражный автомобиль появился на рынке еще в 2001 году. Теперь же Honda Fit предстанет в измененном облике.
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Наука
На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
Наука
Российские ученые предложили бороться с раком с помощью кремния
Путешествия
Составлен рейтинг стран для путешествий в 2020 году
Эксперты перечислили страны, куда лучше всего отправиться в следующем году. Подготовил перечень портал Lonely Planet.
Гаджеты