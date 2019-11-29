Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев не тренируется перед матчем с «Зенитом», который состоится в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист простудился и не принимает участие в тренировках с командой.

Гулиев не тренируется перед матчем с «Зенитом»

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