РПЛ
Нева СпортГулиев не тренируется перед матчем с «Зенитом»
Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев не тренируется перед матчем с «Зенитом», который состоится в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист простудился и не принимает участие в тренировках с командой.
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