Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессГуллит считает, что гол Промеса в ворота «Челси» не следовало отменять
Экс-футболист «Милана» Руд Гуллит выразил мнение, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес не находился в офсайде в моменте с незасчитанным голом в ворота «Челси» (0:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
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