РПЛ

ТАСС СпортТАСС СпортГурам Аджоев: «Арсенал» готов на равных бороться с топ-клубами РПЛ и побеждать их

ЦСКА — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
24′
Кирилл Комбаров
31′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
52′
Даниил Лесовой
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
57′
Вадим Карпов
Яка Бийол
67′
Алан Дзагоев
Арнор Сигурдссон
78′
83′
Евгений Луценко
Александр Ломовицкий
84′
Даниил Лесовой
Игорь Дивеев
90′+4′
3 фото
В понедельник тульский "Арсенал" на выезде обыграл ЦСКА (1:0) в матче 18-го тура РПЛ. Благодаря этой победе команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гурам Аджоев: «Арсенал» готов на равных бороться с топ-клубами РПЛ и побеждать их

ТАСС Спорт01:07

Аджоев: «Арсенал» готов побеждать топ-клубы РПЛ

Тульская служба новостей05:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
РИА Новости 05:10
Футбол

Футболист «Спартака» Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ

Российский полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров получил премию лучшего дебютанта года "Первый шаг" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
ТАСС Спорт 05:06
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

RT на русском 05:12
Спорт

WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории

Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Газета.Ru 05:18
Кино

Вышел трейлер фильма «Черная вдова»

Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
ТАСС 03:39
Общество

Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству Белый дом

Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания показала интерьеры украшенного к Рождеству Белого дома.
News.ru вчера в 07:14
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

РБК вчера в 15:30
Происшествия

Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска

Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 02:52
Футбол

Месси опередил ван Дейка в голосовании за «Золотой мяч» на 7 баллов

Как сообщает Get French Football News, своего ближайшего преследователя в лице защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка аргентинец опередил всего на 7 баллов.
Чемпионат 04:52
Кино

СТС выпускает в эфир ситком «Кухня. Война за отель»

Примечательно, что картина соберет вместе персонажей из сразу двух любимых миллионами зрителей ситкомов — "Кухни" и "Отеля Элеон".
Вокруг ТВ вчера в 08:44
Происшествия

В Испании задержали подозреваемого в убийстве россиянки

ТАСС 04:05
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 03:20
Политика

Кремль объяснил цель закона о российском софте

Закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV связан с антимопопольными вопросами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:00
Общество

ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Гаджеты

В России вышел «неубиваемый» телефон Nokia 800 Tough

Вести.Хайтек вчера в 13:04
Политика

Отдавал ли Эрдоган приказ сбить российский Су-24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ в 2015 году о нанесении удара по российскому самолету Су-24, который выполнял боевое задание в Сирии.
Независимая газета вчера в 12:15
Политика

Песков заявил, что в Кремле наблюдают за происходящим в НАТО

В Кремле наблюдают за происходящим в НАТО, но считают не своим вопросом комментировать мнения об "отмирании" каких-то частей этого альянса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:57
Музыка

Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Вечерняя Москва вчера в 14:44
Общество

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

РБК вчера в 21:18
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 01:22
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Наука

В Якутии нашли останки самых северных динозавров зауроподов

Российские и иностранные палеонтологи обнаружили в Якутии самых северных зауропод (завропод).
МедиаПоток вчера в 10:17
Экономика

«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева

Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Коммерсантъ вчера в 20:28
Шоу-бизнес

Дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Напомним, что в раннем детстве дочь актрисы требовала называть себя Питером, а позже отказалась от этого имени и решила, что все-таки будет Джоном.
Kleo.ru 03:18
Игры

В Сети показали часть карты игрового мира долгожданной Cyberpunk 2077

Изображение, на котором показан фрагмент карты игрового мира Cyberpunk 2077, было опубликовано на популярном портале Reddit.
Дни24 05:20
Культура

В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Россия – Культура вчера в 12:21
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки и акции на покупку автомобилей Lada

Наконец, до конца декабря продлевается действие программ «LADA Finance» (скидка от 20 до 50 тыс. рублей), «LADA Leasing» (от 20 до 40 тыс. рублей для юр. лиц и ИП) и «LADA в такси» (специальные условия на покупку автомобилей новым и действующим партнерам сервиса «Яндекс.Такси»).
Автоновости дня 03:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гурам Гурамович Аджоев
Российский футболист
Российский футболист, нападающий тульского «Арсенала», выступающий также за фарм-клуб «Химик-Арсенал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное