В понедельник тульский "Арсенал" на выезде обыграл ЦСКА (1:0) в матче 18-го тура РПЛ. Благодаря этой победе команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Гурам Аджоев: «Арсенал» готов на равных бороться с топ-клубами РПЛ и побеждать их

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