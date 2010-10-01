РПЛ

ТАСС СпортТАСС СпортГурам Аджоев: «Арсенал» готов на равных бороться с топ-клубами РПЛ и побеждать их

ЦСКА — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
24′
Кирилл Комбаров
31′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
52′
Даниил Лесовой
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
57′
Вадим Карпов
Яка Бийол
67′
Алан Дзагоев
Арнор Сигурдссон
78′
83′
Евгений Луценко
Александр Ломовицкий
84′
Даниил Лесовой
Игорь Дивеев
90′+4′
3 фото
В понедельник тульский "Арсенал" на выезде обыграл ЦСКА (1:0) в матче 18-го тура РПЛ. Благодаря этой победе команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
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Гурам Аджоев: «Арсенал» готов на равных бороться с топ-клубами РПЛ и побеждать их

ТАСС Спорт01:07

Аджоев: «Арсенал» готов побеждать топ-клубы РПЛ

Тульская служба новостей05:05
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
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