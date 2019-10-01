Экономика
РБКГуриев назвал причину развала СССР
Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в интервью журналисту Юрию Дудю ответил на вопрос о причинах развала СССР.
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Театры
В Москве начинается прощание с Марком Захаровым
Эхо Москвы 03:01
Авто
Mitsubishi Pajero Sport для Терминатора
Японский автопроизводитель презентовал специальную версию внедорожника Pajero Sport, которая разработана по мотивам кинокартины «Терминатор: Темные судьбы».
CarsGuru.net 03:24
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Футбол
Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс 16:11
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Советский спорт вчера в 06:02
Гаджеты
Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha
На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor вчера в 22:32
Кино
Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела»
Во вторник, 1 октября, в сети появился тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела".
Piter.tv 02:41
Футбол
РФС потребовал уважительно относиться к судьям
Российский футбольный союз (РФС) призвал уважительно относиться к судьям матчей чемпионата России.
МК-Спорт 10:49
Политика
«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском
Обладательница титула "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша, одержавшая победу в национальном конкурсе красоты, отказалась давать интервью на украинском языке.
Газета.Ru 13:42
Политика
Тимошенко увидела в «формуле Штайнмайера» угрозу Украине
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала подписание участниками контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе "формулы Штайнмайера".
РЕН ТВ 16:22
Общество
Бразильянку признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире
Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез в рамках конкурса Miss BumBum 2019 была признана обладательницей самых красивых ягодиц, пишет Daily Mail.
Известия 16:07
Политика
Помпео назвал запугиванием вызов дипломатов на слушания в Конгрессе
Напомним, в рамках процедуры импичмента призиденту США Дональду Трампу три комитета Палаты представителей — по международным отношениям, иностранным делам и по разведке — потребовали от Помпео предоставить документы о переговорах Трампа с Зеленским и обеспечить присутствие нескольких сотрудников для дачи показаний на слушаниях.
Красная весна 15:52
Здоровье
ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента
В результате употребление спиртного на душу населения снизилось в России на 43 процента.
Российская газета 17:28
Наука
Опровергнута связь рака с мясом
Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
Lenta.ru 10:48
Политика
В Кремле назвали условия публикации стенограмм бесед Путина и Трампа
Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Шифф ранее дал интервью телеканалу NBC, в котором объяснил намерения эти демократов "необходимостью обеспечить национальную безопасность США и выяснить, подрывал ли президент Трамп во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, безопасность США, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании".
ТАСС вчера в 09:21
Общество
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
Газета.Ru 04:00
Футбол
«Спартак» начинает переговоры с Тедеско
Во вторник, первого октября, стало известно, что руководство столичного "Спартака" приняло решение отправить своего представителя в Германию, чтобы провести переговоры с потенциальным тренером красно-белых Домеником Тедеско.
Sport.ru 13:58
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева стала выглядеть еще моложе
Многие восхитились тем, как молодо выглядит 57-летняя телезвезда. Екатерину даже сравнили с феей, нимфой и богиней.
Вечерний курьер 08:41
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 11:33
Армия и оружие
Россия опробовала мощь ракеты «Тополь-М» ударом по Камчатке
На космодроме Плесецк в Архангельской области прошёл учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».
Ferra вчера в 13:53
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском 16:53
Политика
Макрон рассказал о встрече с Олегом Сенцовым
Французский президент Эммануэль Макрон заявил о том, что он провел встречу в Страсбурге с Олегом Сенцовым, ранее освобожденным в рамках взаимного обмена заключенными между Российской Федерацией и Украиной.
Наша версия 10:42
Гаджеты
В России самые дорогие модели нового iPhone уже распроданы
МонаВиста вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ
Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза устроила дома модный показ.
Газета.Ru вчера в 09:29
Политика
В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения
Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР.
Pravda.Ru 06:45
Космос
С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд
Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37