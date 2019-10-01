Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в интервью журналисту Юрию Дудю ответил на вопрос о причинах развала СССР.

Политика Украина подписала «формулу Штайнмайера» Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал "формулу Штайнмайера", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Политика ГБР Украины изъяло документы о проходе кораблей в Керченском проливе На Украине Госбюро расследований провело выемку документов в рамках расследования уголовного дела против должностных лиц, причастных к проходу кораблей ВМС Украины через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

Политика Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.

Политика На Украине возбудили дело в отношении Луценко На Украине Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении экс-генпрокурора Юрия Луценко по подозрению в злоупотреблении властью.

Происшествия Сотрудник СК умер после нападения в Москве Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.

Политика В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.

Авто Новый Hustler компания Suzuki покажет в Токио Модель выпускается с 2013 года, основой стала платформа от Suzuki Wagon R, автомобиль представляет собой симбиоз кроссовера и кей-кара.В новинке появилось еще больше квадратных форм, делая внешний вид более брутальным.

Гаджеты Найден способ взломать миллионы iPhone на аппаратном уровне Один из разработчиков обнаружил bootrom-уязвимость, используя которую можно взломать практически любой iPhone на аппаратном уровне.

Экономика Венесуэла провела выплату по долгу России "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.

Происшествия Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Политика Британцы восхитились российским спецназом Британское издание The Daily Mail рассказало о подготовке спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и показало кадры испытаний, через которые проходят бойцы, чтобы заслужить право носить краповые береты.

Наука От ледника в Антарктиде откололся айсберг массой 315 млрд тонн Айсберг площадью больше Санкт-Петербурга откололся от шельфового ледника Эмери у восточного побережья Антарктиды.

Авто Начались продажи УАЗ «Патриот» с «автоматом» Дилеры Ульяновского автозавода начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Политика Глазьева утвердили на посту министра ЕЭК Сергей Глазьев официально стал новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Авто На АвтоВАЗе рассказали, на чем ездят руководители и работники завода Как сообщил ведущий передачи, специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий, "в гараже заводоуправления нет ни одной иномарки, на Lada ездят и президент АвтоВАЗа, и его заместители".

Экономика На перепись населения выделят 33 млрд рублей На покупку 360 тыс. устройств и операционной системы Росстат потратит 6,7 млрд руб. Ранее сообщалось, что первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году.

Шоу-бизнес Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин 25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.

Шоу-бизнес Роман Эрики Герцег и Константина Меладзе прокомментировал инсайдер Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет.

Футбол Аталанта - Шахтер: прогноз Артема Бейсенко 1 октября 2019 Ставим смело на украинский коллектив . Напомню что это Лига чемпионов и тут кф 4 заходит чаще чем 1.8.

Фигурное катание Фигуристка Медведева прервала молчание "Диету" для фанатов спортсменка прервала публикацией своего снимка после прибытия в город, передает "Уралинформбюро".