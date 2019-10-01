Экономика
РБКГуриев назвал причину развала СССР
Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в интервью журналисту Юрию Дудю ответил на вопрос о причинах развала СССР.
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Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал "формулу Штайнмайера", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 11:19
Политика
ГБР Украины изъяло документы о проходе кораблей в Керченском проливе
На Украине Госбюро расследований провело выемку документов в рамках расследования уголовного дела против должностных лиц, причастных к проходу кораблей ВМС Украины через Керченский пролив в ноябре 2018 года.
РЕН ТВ 08:47
Политика
Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
Lenta.ru 08:06
Политика
На Украине возбудили дело в отношении Луценко
На Украине Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении экс-генпрокурора Юрия Луценко по подозрению в злоупотреблении властью.
RT на русском 10:54
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Авто
Новый Hustler компания Suzuki покажет в Токио
Модель выпускается с 2013 года, основой стала платформа от Suzuki Wagon R, автомобиль представляет собой симбиоз кроссовера и кей-кара.В новинке появилось еще больше квадратных форм, делая внешний вид более брутальным.
ГЛАС.RU вчера в 07:31
Гаджеты
Найден способ взломать миллионы iPhone на аппаратном уровне
Один из разработчиков обнаружил bootrom-уязвимость, используя которую можно взломать практически любой iPhone на аппаратном уровне.
3DNews вчера в 02:24
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Происшествия
Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
REGNUM 07:56
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика
Британцы восхитились российским спецназом
Британское издание The Daily Mail рассказало о подготовке спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и показало кадры испытаний, через которые проходят бойцы, чтобы заслужить право носить краповые береты.
Известия 01:05
Наука
От ледника в Антарктиде откололся айсберг массой 315 млрд тонн
Айсберг площадью больше Санкт-Петербурга откололся от шельфового ледника Эмери у восточного побережья Антарктиды.
ТАСС 10:04
Авто
Начались продажи УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Дилеры Ульяновского автозавода начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 05:17
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Газета.Ru вчера в 10:19
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика
Глазьева утвердили на посту министра ЕЭК
Сергей Глазьев официально стал новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
News.ru 11:25
Авто
На АвтоВАЗе рассказали, на чем ездят руководители и работники завода
Как сообщил ведущий передачи, специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий, "в гараже заводоуправления нет ни одной иномарки, на Lada ездят и президент АвтоВАЗа, и его заместители".
Российская газета 07:14
Экономика
На перепись населения выделят 33 млрд рублей
На покупку 360 тыс. устройств и операционной системы Росстат потратит 6,7 млрд руб. Ранее сообщалось, что первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году.
Газета.Ru 07:27
Политика
Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Lenta.ru вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес
Роман Эрики Герцег и Константина Меладзе прокомментировал инсайдер
Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет.
Газета Metro 11:02
Футбол
Аталанта - Шахтер: прогноз Артема Бейсенко 1 октября 2019
Ставим смело на украинский коллектив . Напомню что это Лига чемпионов и тут кф 4 заходит чаще чем 1.8.
Ставка TV 10:32
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз.
Газета Metro 02:24
Фигурное катание
Фигуристка Медведева прервала молчание
"Диету" для фанатов спортсменка прервала публикацией своего снимка после прибытия в город, передает "Уралинформбюро".
Уралинформбюро 08:27
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ
Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза устроила дома модный показ.
Газета.Ru вчера в 09:29