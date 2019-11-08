Общество

REGNUMREGNUMГусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Напомним, скандал вокруг высказывания Гусейнова продолжается не первый день. После его заявления о русском языке в соцсети, где фигурировали слова «убогий» и «клоачный», ВШЭ потребовала, чтобы он извинился.
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Профессор ВШЭ отказался извиняться за слова об «убогом» русском языке

Rambler News Service10:57

Профессор ВШЭ отказался извиняться за слова об «убогом» русском языке

РИА Новости10:40

«Люди не умеют читать». Гасанов не понял, зачем извиняться за «клоачный русский язык»

Телеканал 360°08:06

Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык

Газета.Ru08:33

Комиссия ВШЭ по этике призвала преподавателя извиниться за пост о русском языке

Интерфакс07:10

Комиссия ВШЭ рекомендовала Гусейнову публично извиниться за слова о русском языке

ТАСС07:49

Комиссия по этике ВШЭ предложила профессору Гусейнову извиниться за высказывание о русском языке

Новая газета07:23
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За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
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Газета.Ru 09:54
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Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
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Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
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Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

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Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве

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Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития

Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
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Общество

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В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском

Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
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Китайские ученые создали и протестировали на добровольцах электрохимический сенсор для анализа пота из материала на основе шелковых волокон.
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Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце

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«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью

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Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
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Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

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С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
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Люди пришли из Европы в Левант около 40 000 лет назад

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Гусейнов Гасан
Филолог
Советский и российский филолог азербайджанского происхождения. Доктор филологических наук, профессор ВШЭ. Автор нескольких книг и более ста статей по классической филологии и истории культуры, современной политике и литературе. Один из авторов «Мифологического словаря» и энциклопедии «Мифы народов мира».
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