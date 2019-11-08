Общество

REGNUMREGNUMГусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Напомним, скандал вокруг высказывания Гусейнова продолжается не первый день. После его заявления о русском языке в соцсети, где фигурировали слова «убогий» и «клоачный», ВШЭ потребовала, чтобы он извинился.
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Профессор ВШЭ отказался извиняться за слова об «убогом» русском языке

Rambler News Service10:57

Профессор ВШЭ отказался извиняться за слова об «убогом» русском языке

РИА Новости10:40

«Люди не умеют читать». Гасанов не понял, зачем извиняться за «клоачный русский язык»

Телеканал 360°08:06

Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык

Газета.Ru08:33

Комиссия ВШЭ по этике призвала преподавателя извиниться за пост о русском языке

Интерфакс07:10

Комиссия ВШЭ рекомендовала Гусейнову публично извиниться за слова о русском языке

ТАСС07:49

Комиссия по этике ВШЭ предложила профессору Гусейнову извиниться за высказывание о русском языке

Новая газета07:23
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Общество

Игоря Верника госпитализировали

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Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

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Происшествия

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По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".
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Судно Газпрома отправилось за газом в США

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Происшествия

В Оренбурге суд продлил арест дочери и зятю священника Стремского

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Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России

Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны.
Газета.Ru 10:12
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Россия снова попросит о переносе первого комитета ГА ООН

Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил о повторном поднятии вопроса о переносе проведения комитета Генассамблеи ООН из США.
Газета.Ru 14:37
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
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Оценен уровень защищенности России от ракетных ударов

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Футбол

Вальверде прокомментировал информацию о конфликте Месси и Гризманна

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался об информации о конфликте между нападающими Лионелем Месси и Антуаном Гризманном, передает Sport24.
Газета.Ru 15:25
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Электрический кроссовер Ford Mustang замечен на тестах

Обновленный электрический кроссовер американского производства Ford Mustang проходит тестовые испытания на популярной гоночной трассе.
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На Украине пообещали заблокировать строительство «Северного потока-2»

Если Евросоюз примет новую газовую директиву, предложенную Германией, то она будет обжалована, сообщил Тарас Качка в ходе конференции «Топливо-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее».
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По информации агентства, 64-летний Платини подал иск в общей сложности на сумму €7,2 млн (из них €5,5 млн - задолженность по зарплате).
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Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

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Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву

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Врач рассказал, какие болезни грозят россиянам «вишневой» зимой

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, каких проблем со здоровьем стоит опасаться предстоящей зимой, которую синоптики назвали "вишневой" из-за аномально высоких температур.
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Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

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Американский лидер подтвердил получение приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны, однако допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании в США.
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Подход Макрона к вариантам развития России импонирует российскому президенту Владимиру Путину, подчеркнул Песков, глава государства высоко ценит свой контакт с французским лидером.
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Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства

Фракция партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте инициативу о выражении вотума недоверия правительству Майи Санду.
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Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени

Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.
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Гусейнов Гасан
Филолог
Советский и российский филолог азербайджанского происхождения. Доктор филологических наук, профессор ВШЭ. Автор нескольких книг и более ста статей по классической филологии и истории культуры, современной политике и литературе. Один из авторов «Мифологического словаря» и энциклопедии «Мифы народов мира».
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