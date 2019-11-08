Общество

REGNUMREGNUMГусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Напомним, скандал вокруг высказывания Гусейнова продолжается не первый день. После его заявления о русском языке в соцсети, где фигурировали слова «убогий» и «клоачный», ВШЭ потребовала, чтобы он извинился.
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Профессор ВШЭ отказался извиняться за слова об «убогом» русском языке

Rambler News Service10:57

Профессор ВШЭ отказался извиняться за слова об «убогом» русском языке

РИА Новости10:40

«Люди не умеют читать». Гасанов не понял, зачем извиняться за «клоачный русский язык»

Телеканал 360°08:06

Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык

Газета.Ru08:33

Комиссия ВШЭ по этике призвала преподавателя извиниться за пост о русском языке

Интерфакс07:10

Комиссия ВШЭ рекомендовала Гусейнову публично извиниться за слова о русском языке

ТАСС07:49

Комиссия по этике ВШЭ предложила профессору Гусейнову извиниться за высказывание о русском языке

Новая газета07:23
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Общество

Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен

Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Политика

Макрон разочаровался в НАТО и констатировал «смерть мозга» альянса

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил своих коллег из других европейских стран о том, что НАТО умирает.
Журналистская правда 07:48
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

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Политика

Экс-депутат Рады заявил о возможном энергетическом коллапсе на Украине

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Украину ждет энергетический коллапс, если Россия прекратит транзит газа.
РБК 00:09
Авто

АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4

Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
Происшествия

В Оренбурге продлен арест священнику, обвиняемому в изнасиловании

Многодетный священник Николай Стремский из поселка Саракташ Оренбургской области, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, останется в СИЗО.
ТАСС 12:06
Единоборства

Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Политика

Трамп может посетить Парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ 10:34
Финансы

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.
Ведомости 08:41
Политика

Российского чиновника обвинили в желании «пристрелить» недовольных граждан

Lenta.ru 12:09
Политика

Первый комитет ГА ООН не поддержал предложение о переносе его работы

Первый комитет ГА ООН, отвечающий за вопросы разоружения и международной безопасности, не поддержал предложение России о возможном переносе его работы из США в связи с невыдачей виз дипломатам.
RT на русском 12:23
Здоровье

Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей

Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Политика

Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн

Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
РБК 00:38
Политика

Трамп отказался полностью отменить пошлины на продукцию из Китая

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет полностью отменять все пошлины на продукцию из Китая.
Газета.Ru 10:40
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Футбол

Представлена форма сборной России на Евро-2020

Чемпионат вчера в 11:34
Экономика

В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор

Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Кино

В США в кино снимут мертвого актера

Американский продюсерский центр Magic City Films снимет в кино мертвого актера.
Южный Федеральный 06:40
Авто

Haval назвала цены на купе-кроссовер Haval F7x для РФ

Автоновости дня вчера в 13:23
Происшествия

В Самаре из-за смерти пассажира экстренно сел самолет

Российская газета 09:13
Наука

Кофе может снизить риск развития рака печени

Ученые из Университета Квинс в Северной Ирландии выяснили, что регулярное употребление кофе снижает риск гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) почти вдвое, сообщило ИА Nation News.
Телеканал 360° 09:08
Хоккей

«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка

34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.
Советский спорт 01:28
Кино

Стартует показ сериала-катастрофы, герои которого бегут в Карелию

Петрозаводск говорит 06:24
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Экономика

Названа причина бедности большинства людей

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru 06 ноября в 06:27
Футбол

Хонда подписал контракт с «Витессом» Слуцкого

Sports.ru 06 ноября в 09:37
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

РИА Новости 09:41
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
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Гусейнов Гасан
Филолог
Советский и российский филолог азербайджанского происхождения. Доктор филологических наук, профессор ВШЭ. Автор нескольких книг и более ста статей по классической филологии и истории культуры, современной политике и литературе. Один из авторов «Мифологического словаря» и энциклопедии «Мифы народов мира».
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