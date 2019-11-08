Общество
REGNUMГусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Напомним, скандал вокруг высказывания Гусейнова продолжается не первый день. После его заявления о русском языке в соцсети, где фигурировали слова «убогий» и «клоачный», ВШЭ потребовала, чтобы он извинился.
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с чего всё началось
Согласно опубликованному протоколу заседания комиссии ученого совета Высшей школы экономики по академической этике, Гусейнову рекомендовали извиниться «за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания».Телеканал 360°08:06
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 11:49, Вашингтон
Политика
Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.
Gazeta.SPb вчера в 21:52
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 11:28
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Председательствующий судья Ахмед Юсуф считает, что все возражения Российской Федерации относительно того, что у Международного суда в Гааге нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины к РФ, не могут быть приняты, и, соответственно, иск в любом случае будет рассмотрен, даже если российская сторона, откажется принимать участие в процессе.
REGNUM 10:24
Футбол
Новиков утвержден главным тренером «Динамо»
Руководство футбольного клуба "Динамо" (Москва) утвердило Кирилла Новикова на посту главного тренера, сообщается на сайте команды.
РИА Новости 11:11
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 06 ноября в 11:09
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru 10:24
Политика
В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ
7 октября стало известно, что около семи человек из российской делегации не получили американские визы, необходимые для участия в сессии первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.
Известия вчера в 16:27
Религия
РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха
Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.
RT на русском 09:23
Армия и оружие
Американские истребители не смогли догнать российский Ту-160
Американские истребители F-35 весят почти в 10 раз меньше, и предел их скорости составляет 1,93 тысяч км/ч.
ФедералПресс вчера в 16:35
Авто
Китайцы хотят вытеснить с рынка Rolls-Royce
В прошлом году в Hongqi пришел работать бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce Жиль Тейлор.
АвтоВзгляд 06:35
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru 06 ноября в 06:27
Происшествия
Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье
Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 09:46
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня вчера в 06:36
Армия и оружие
Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле во время своей рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
РЕН ТВ вчера в 00:32
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Технологии
Возле Стокгольма нашли затонувший корабль XVII века
Затонувший корабль XVII века обнаружили в районе города Васкхольм, расположенного в 30 км к северо-востоку от Стокгольма, сообщил телеканал SVT.
Rambler News Service 10:30
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Транспорт
Начались продажи билетов на поезда в Крым
В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.
Российская газета 02:02
Политика
Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег
Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Вести.Ru 11:05
Общество
В Грузии начались столкновения противников ЛГБТ и полиции
Столкновения противников ЛГБТ и полиции начались у кинотеатра в грузинской столице, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 10:49
Армия и оружие
Серийный Су-57 впервые показали
Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.
Lenta.ru 10:18
Кино
«Доктор сон» возглавит американский прокат
На второй неделе проката история бывшей рабыни Гарриет Табмен, которой удалось сбежать от своих "хозяев" и стать одним из лидеров движения за борьбу против рабства, скорее всего удастся окупить свой бюджет в $17 млн - при общем бокс-офисе в $14,4 млн на текущий момент, от картины ожидают результат в $7,7 млн.
Газета.Ru вчера в 04:00
Наука
При помощи дронов более подробно понаблюдали за жизнью косаток
Согласно информации пресс-службы Университета Британской Колумбии, научные специалисты изучили с помощью дронов чем именно питаются данные косатки и как они охотятся.
Ugpressa.ru вчера в 12:13
Общество
Сбербанк отметит день рождения акцией «Зеленый день»
Сбербанк намерен отметить 178-летие ставшей традиционной акцией "Зеленый день", в рамках которой клиентам предоставляются скидки от компаний экосистемы Сбербанка и партнеров.
Газета.Ru 01:00
Экономика
Общее состояние миллиардеров снизилось впервые с 2015 года
Общее состояние всех долларовых миллиардеров в мире снизилось в 2018 году на 4,3%, до $8,5 трлн.
Коммерсантъ 07:28
Авто
В Сети показали фото обновленной Lada Vesta
Новая Lada Vesta в комплектации Exclusive попала в объективы журналистов и теперь появилась возможность оценить все изменения, который произошли с седаном.
32CARS.ru 01:29