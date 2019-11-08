с чего всё началось

Напомним, скандал вокруг высказывания Гусейнова продолжается не первый день. После его заявления о русском языке в соцсети, где фигурировали слова «убогий» и «клоачный», ВШЭ потребовала, чтобы он извинился.

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

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