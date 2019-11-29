Хоккей
Газета.RuГусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»
Российский нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаль Канадиенс". Встреча завершилась победой "Дэвилз" со счетом 6:4.
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Матч-концерт олимпийского чемпиона из России! Гусев покоряет Америку тремя передачами
Sport24.ruвчера в 23:00
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