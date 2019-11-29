Хоккей

Нева СпортНева СпортГусев стал первой звездой матча «Нью-Джерси» с «Монреалем»

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев стал первой звездой матча против «Монреаль Канадиенс» в регулярном чемпионате НХЛ. Игра состоялась на стадионе "Белл-центр" и завершилась победой "Нью-Джерси" со счётом 6:4. Гусев набрал три очка, отдав три результативные передачи.
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Гусев — третья звезда дня в НХЛ

Спорт-Экспресс00:12

Хайнс: атакующие навыки Гусева и так видны. Он стал играть в более высоком темпе

Чемпионат01:39

Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»

Sport24.ruвчера в 22:47

Гусев стал третьей звездой дня в НХЛ

Матч ТВ00:28

НХЛ: «Нью-Джерси» переиграл «Монреаль». ВИДЕО

Sport.ru00:29

Гусев стал третьей звездой дня в НХЛ

Sportbox.RU00:28

Гусев признан третьей звездой дня в НХЛ

Советский спорт01:08
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Общество

NASA намерено приобрести два места на «Союзе»

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ТАСС вчера в 23:04
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Общество

Названы города России с высоким качеством жизни

Казань заняла лидирующую строчку в рейтинге городов России по качеству жизни. На втором месте оказался Грозный.
Сусанин 27 ноября в 09:06
Происшествия

Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой

Пострадавшие в крупном ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.
Интерфакс вчера в 23:51
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
РИА Новости вчера в 22:32
Происшествия

ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

РБК вчера в 03:14
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Известия вчера в 16:22
Космос

Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит вчера в 01:28
Общество

Минтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря

В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится.
REGNUM 00:16
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Накануне.Ru 00:28
Общество

В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Известия вчера в 15:52
Здоровье

В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.
Lenta.ru 27 ноября в 15:32
Происшествия

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета вчера в 12:59
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Коммерсантъ 27 ноября в 14:33
Политика

Трамп посетил Афганистан с необъявленным визитом

Президент США Дональд Трамп совершил необъявленный визит в Афганистан, где встретился с президентом страны Ашрафом Гани.
Известия вчера в 14:52
Музыка

Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Super.ru вчера в 03:28
Спорт

Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).
РИА Новости вчера в 06:35
Экономика

Застройщиков вписали в перечень

Центробанку не понравилось, что Минстрой разработал исчерпывающий список документов, которые могут требовать банки у застройщиков.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Происшествия

Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

Lenta.ru вчера в 12:23
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия вчера в 11:29
Футбол

«Мальмё» одержал победу над киевским «Динамо» в матче Лиги Европы

Шведский «Мальмё» одержал победу над киевским «Динамо» в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 01:38
Общество

«Нафтогаз» назвал победой решение суда Швеции по спору с «Газпромом»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал полной победой решение суда Швеции, который согласился с решением Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».
RT на русском 27 ноября в 05:35
Шоу-бизнес

Дмитрий Борисов рассказал о Собчак в качестве ведущей «Пусть говорят»

Вести Подмосковья вчера в 12:28
Политика

Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве

Реплика Розенко была комментарием к словам журналиста Юрия Молчанова, отметившего, что Украина уже пять лет не может покупать газ у России, зато свободно продавала в Москве и других городах конфеты Roshen.
Украина.ру вчера в 06:40
Общество

Роскачество предостерегло от интернет-мошенников в «Черную пятницу»

Роскачество рассказало, как распознать мошенников, прикрывающихся интернет-продажами, особенно в "Черную пятницу", рекомендации приводятся в сообщении организации.
РИА Новости 01:31
Шоу-бизнес

Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело вчера в 19:11
Экономика

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

33 региона потратили на нацпроекты менее 50% полученных денег, сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».
Коммерсантъ вчера в 21:16
Общество

ЦОДД предупредил автомобилистов о скользких дорогах в столице

В пятницу, 29 ноября, в столице ожидается снег с дождем. В связи с этим автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.
Москва 24 00:47
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