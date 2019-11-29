Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев стал первой звездой матча против «Монреаль Канадиенс» в регулярном чемпионате НХЛ. Игра состоялась на стадионе "Белл-центр" и завершилась победой "Нью-Джерси" со счётом 6:4. Гусев набрал три очка, отдав три результативные передачи.

Гусев стал первой звездой матча «Нью-Джерси» с «Монреалем»

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