Бессменный член жюри КВН Юлий Гусман заявил, что не знает, почему шутку Сергея Светлакова вырезали из эфира Первого канала. При этом Гусман заметил, что слова юмориста не показались ему смешными.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Общество Загитова и Навка открыли «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и победительница Олимпийских игр 2006 года Татьяна Навка открыли каток для массового катания на Красной площади в Москве.

Политика Медведчук назвал силовой возврат Донбасса самоубийством Силовой путь возвращения Донбасса, поддерживаемый на Украине противниками «капитуляции», является самоубийством, заявил народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

Политика Захарова сообщила о преследовании российских СМИ в Прибалтике Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские СМИ подвергаются преследованию в странах Прибалтики за историческую правду.

Происшествия В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.

Политика Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор Четыре митрополита Элладской православной церкви написали открытое письмо предстоятелям церквей с призывом собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы.

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Происшествия В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.

Происшествия В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.

Спорт Большунов пришел пятым в гонке классическим стилем на этапе КМ Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в гонке на 15 км классическим стилем с раздельного старта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает ТАСС.