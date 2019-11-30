Культура
РидусГусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Бессменный член жюри КВН Юлий Гусман заявил, что не знает, почему шутку Сергея Светлакова вырезали из эфира Первого канала. При этом Гусман заметил, что слова юмориста не показались ему смешными.
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Светлаков на шоу Урганта рассказал шутку, вырезанную из эфира КВН, который снимали в Екатеринбурге
Екатеринбург Онлайнвчера в 16:44
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