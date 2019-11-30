Культура

РидусРидусГусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Бессменный член жюри КВН Юлий Гусман заявил, что не знает, почему шутку Сергея Светлакова вырезали из эфира Первого канала. При этом Гусман заметил, что слова юмориста не показались ему смешными.
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Юлий Гусман
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Советский и российский режиссёр театра и кино, телеведущий, актёр, общественный и политический деятель. Основатель и художественный руководитель первой Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств - премии «Ника», постоянный член жюри КВН, член президиума Российского еврейского конгресса. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Народный артист Азербайджана.
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