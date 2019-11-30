Культура

РидусРидусГусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Бессменный член жюри КВН Юлий Гусман заявил, что не знает, почему шутку Сергея Светлакова вырезали из эфира Первого канала. При этом Гусман заметил, что слова юмориста не показались ему смешными.
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Гусман прокомментировал ситуацию с вырезанной шуткой Светлакова из КВН

Народные новости07:07

Гусман прокомментировал слова Светлакова о вырезанной из КВН шутке

РИА Новости06:29

Гусман предположил, почему шутку «Уральских пельменей» вырезали из эфира

News.ru07:00

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Говорит Москва04:21

Гусман назвал вырезающих шутки в КВН «ублюдками»

Lenta.ru05:00

Гусман объяснил, как шутка Светлакова в его адрес пропала из эфира Первого канала

URA.Ru05:51

Светлаков на шоу Урганта рассказал шутку, вырезанную из эфира КВН, который снимали в Екатеринбурге

Екатеринбург Онлайнвчера в 16:44
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НАСА удалось запечатлеть настоящие «Звёздные Войны»

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Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.
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Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»

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В субботу состоится жеребьевка Евро-2020

В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.
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Биатлон. Швеция выиграла супермикст Кубка мира, Россия – на 12 месте

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В ДТП с участием легкового и грузового автомобилей погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщили ТАСС в региональном главке МВД.
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Российский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, сценарист. Участник команды КВН «Уральские пельмени».
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Юлий Гусман
Театральный режиссёр
Советский и российский режиссёр театра и кино, телеведущий, актёр, общественный и политический деятель. Основатель и художественный руководитель первой Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств - премии «Ника», постоянный член жюри КВН, член президиума Российского еврейского конгресса. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Народный артист Азербайджана.
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