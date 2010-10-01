Политика
Комсомольская правдаГусман назвал смерть Жака Ширака печалью для всего мира
Бывший президент Франции Жак Ширак, умерший в возрасте 86 лет, был не только большим политиком, но и невероятной личностью, и его кончина стала печалью для всего мира. Об этом заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Ему довелось дважды брать интервью у экс-главы Франции.
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Бывший президент Франции Жак Ширак, скончавшийся возрасте в 86 лет, был политической фигурой гигантского масштаба, и его кончина стала печальной новостью для всего мира. Об этом «360» сказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.Телеканал 360°06:49
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Заместитель гендиректора ТАСС рассказал о значимости Ширака для мировой политики
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