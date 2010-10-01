Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаГусман назвал смерть Жака Ширака печалью для всего мира

Бывший президент Франции Жак Ширак, умерший в возрасте 86 лет, был не только большим политиком, но и невероятной личностью, и его кончина стала печалью для всего мира. Об этом заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Ему довелось дважды брать интервью у экс-главы Франции.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Был эрудированным и любил Россию. Гусман назвал смерть Ширака печалью всего мира

Бывший президент Франции Жак Ширак, скончавшийся возрасте в 86 лет, был политической фигурой гигантского масштаба, и его кончина стала печальной новостью для всего мира. Об этом «360» сказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.
Телеканал 360°06:49

Подробнее о событии

Гусман назвал смерть Ширака печальной новостью для всего мира

ФАН07:59

Был эрудированным и любил Россию. Гусман назвал смерть Ширака печалью всего мира

Телеканал 360°06:49

Гусман назвал смерть Жака Ширака печалью для всего мира

Комсомольская правда07:36

Заместитель гендиректора ТАСС рассказал о значимости Ширака для мировой политики

Народные новости07:24

Михаил Гусман прокомментировал сообщение о смерти Ширака

RT на русском07:08

Михаил Гусман назвал Ширака политической фигурой гигантского масштаба

Политика Сегодня07:00

Гусман рассказал о своих беседах с Жаком Шираком

News.ru07:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Авто

Nissan представил обновленный Patrol

Motor 24 сентября в 07:42
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Здоровье

На Ямале почти закончилась вакцина от гриппа

Главный внештатный эпидемиолог Ямала, руководитель окружного СПИД-Центра Людмила Волова, к которой «Красный Север» обратился за комментарием, считает, что драматизировать ситуацию не нужно: вакцина подходит к концу, но не закончилась.
Красный Север (ЯНАО) 24 сентября в 06:07
Здоровье

Пензенцы могут пожаловаться на холод в детсадах, школах или больницах

В Пензенской области усилят контроль за соблюдением температурного режима в социальных организациях.
ПензаИнформ 06:15
Политика

Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной

Вести.Ru 04:12
Происшествия

Горевший в Норвегии российский траулер затонул

Траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", горевший в течение 22 часов в Тромсё, затонул, опрокинувшись в четверг возле причала.
ТАСС 03:18
Происшествия

Во время жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

Страна Советов on-line 02:59
Политика

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.
Телеканал RTVI вчера в 10:27
Политика

Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Крым

«Для снятия всех спекуляций и устаревших, изрядно поднадоевших заокеанских баек про «аннексию» Крыма было бы неплохо рассмотреть возможность переноса штаб-квартиры ООН в Крым — например, в Ялту», — пишет депутат в своем Telegram-канале.
Вести Крым 06:09
Политика

В Москве прошли переговоры Владимира Путина и Николаса Мадуро

25 сентября в Кремле прошли переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро.
Газета.Ru вчера в 10:03
Общество

На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Общество

В России запретят курить и готовить шашлык на балконах

Правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, которое инициировало изменения.
RT на русском 06:44
Шоу-бизнес

Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак

На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Политика

Путин выразил соболезнования супруге Жака Ширака

iReactor 08:00
Общество

Депутат предложил отменить сроки за нарушения проведения митингов

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия, сообщил парламентарий РИА Новости.
РИА Новости 07:11
Политика

Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости вчера в 09:25
Фигурное катание

Туктамышева выиграла короткую программу на Кубке СПб

В Академии фигурного катания завершилась короткая программа женщин-одиночниц на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
Нева Спорт 04:15
Происшествия

Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском

По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Финансы

Минфин предложил реструктурировать долги регионов на 75 млрд рублей

Министерство финансов может реконструировать регионам 75 млрд руб. бюджетных кредитов в 2020 г. при условии использования этих средств для развития, сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 08:06
Армия и оружие

СМИ КНР: Шойгу показал, что РФ отказывается от сохранения статуса океанской державы

Куба как назидание Как считают в КНР, фактически данный материал сигнализирует о трансформации ВМФ РФ: Россия отказывается от сохранения статуса океанской державы, от усилий по сохранению этого статуса.
Военное обозрение 23 сентября в 10:03
Политика

Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Происшествия

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Вести.Ru вчера в 15:52
Кино

Киану Ривз восхитился сценарием новой «Матрицы»

Американское издание Entertainment Online смогло пообщаться с Киану Ривзом в рамках премьерного показа фильме его сестры Карины Миллер.
Ferra 04:26
Гаджеты

Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha

Инсайд-блогер, скрывающийся за псевдонимом Ice Universe, опубликовал в Сети концепт-арт смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенного экраном-водопадом.
OAnews 24 сентября в 10:21
Футбол

«Балтика» обыграла «Локомотив» в матче на Кубок России в Калининграде

Клопс вчера в 17:18
Политика

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Культура

Полиглот Дмитрий Петров нашел ключ к изучению татарского языка

По словам Дмитрия Петрова, для изучения татарского языка необходимо усвоить несколько фундаментальных принципов, представляющих из себя некий стержень языковой структуры, на который в свою очередь нанизывается лексический запас.
Sntat.ru 02:30
ещё по теме
Михаил Гусман
Журналист
Советский и российский журналист, переводчик и интервьюер, радио и телеведущий. Первый заместитель генерального директора ТАСС. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Заслуженный журналист Российской Федерации. Лауреат Государственной премии Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жак Ширак
Французский политик
Французский государственный и политический деятель, президент Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное