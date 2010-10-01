Бывший президент Франции Жак Ширак, скончавшийся возрасте в 86 лет, был политической фигурой гигантского масштаба, и его кончина стала печальной новостью для всего мира. Об этом «360» сказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

с чего всё началось

Он произвел на меня глубочайшее впечатление. Он был человек потрясающей эрудиции, он прекрасно понимал ткань политических процессов. Он вел разговор как человек, который глубоко заинтересован в развитии дружественных и добрососедских связей между Францией и Россией.

Бывший президент Франции Жак Ширак, умерший в возрасте 86 лет, был не только большим политиком, но и невероятной личностью, и его кончина стала печалью для всего мира. Об этом заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Ему довелось дважды брать интервью у экс-главы Франции.

Гусман назвал смерть Жака Ширака печалью для всего мира

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