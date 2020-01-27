Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаГустой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта

Одной из причин крушения вертолета бывшей звезды НБА Коби Брайанта, которая привела к гибели девяти человек, мог стать густой туман. Об этом изданию Los Angeles Times сообщили представители полиции Лос-Анджелеса.
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Названа возможная причина крушения вертолета с Брайантом на борту

REGNUM02:38

Полиция назвала вероятную причину крушения вертолета с Коби Брайантом

РЕН ТВ01:59

Густой туман мог стать причиной крушения вертолета со знаменитым баскетболистом Коби Брайантом на борту

Эхо Москвы02:32

Названа вероятная причина крушения вертолета Кобе Брайанта

Взгляд.ру02:01

Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта

Российская газета02:35

В полиции назвали возможную причину крушения вертолёта Брайанта

RT на русском01:52

СМИ узнали возможную причину крушения вертолета Коби Брайанта

Матч ТВ00:56
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Энергетика

Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
ТАСС 01:11
Происшествия

Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
РИА Новости вчера в 15:14
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
Происшествия

В Омской области пять человек насмерть отравились метиловым спиртом

РБК 02:08
Экономика

«Известия»: в России йод за год подорожал более чем на четверть

За 2019 год йод в среднем подорожал на 25-29%, сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).
ТАСС вчера в 21:18
Общество

Журналисты «Новой газеты», «Медузы», «Коммерсанта» и других СМИ потребовали освободить своего коллегу Абдулмумина Гаджиева. Видео

Журналисты «Новой газеты», «Медузы», «Коммерсанта», «Медиазоны», «Эха Москвы» и других средств массовой информации выступили в поддержку своего коллеги из дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, против которого завели дело о финансировании террористической организации из-за его материалов.
Новая газета 03:00
Политика

Глава Ингушетии вновь отправил правительство региона в отставку

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник второй раз за последние пять месяцев отправил в отставку правительство региона.
РИА Новости 02:51
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за скандальное видео

Поведение главы региона обсудят в Москве Комиссия "Единой России" по этике планирует рассмотреть вопрос о неэтичном поведении главы Чувашии Михаила Игнатьева в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе партии.
SM News вчера в 18:28
Происшествия

Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей

Авария произошла накануне в 22:30 на 262 километре трассы М-3 "Украина". Столкнулись Nissan и Ford, за рулем обоих были жители Брянска.
Российская газета 02:41
Авто

Дилеры пока не могут регистрировать машины в салонах

Одним из ожидаемых нововведений была возможность при покупке новой машины регистрировать ее сразу в автосалоне.
За рулем 03:15
Политика

Украинский депутат заявил о недовольстве Зеленским в Париже

В Париже считают, что президент Украины Владимир Зеленский взял слишком затяжную паузу в вопросе Донбасса после саммита «нормандской четверки».
Известия вчера в 17:00
Общество

Каждый десятый россиянин не доверяет искусственному интеллекту

Ещё 31 % респондентов выражают нейтральное отношение. При этом примерно каждый десятый (12 %) россиянин не доверяет «электронному разуму».
3DNews 02:39
Общество

В Белоруссию поступила первая партия норвежской нефти

На белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» доставлена первая часть партии норвежской нефти, передает RT слова пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.
Аргументы и Факты вчера в 04:47
Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Ferra 25 января в 05:15
Происшествия

В Москве вновь «заминировали» все станции метро

"Угрозы получили на всех станциях метро, идут проверки", – сказал собеседник агентства.
Москва 24 02:50
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Экономика

РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
RT на русском 02:20
Общество

Монголия закрыла границу с Китаем из-за коронавируса

Власти Монголии в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае закрывают границу с соседней страной, приостанавливают работу учебных заведений и запрещают все массовые собрания, передает агентство Монцамэ.
РИА Новости 02:59
Политика

Глава правительства Нидерландов извинился за страну из-за Холокоста

Как сообщает газета Dutch News, глава правительства Нидерландов Марк Рютте, выступая на мероприятиях в рамках Дня памяти жертв Холокоста, попросил у еврейской общины прощения за действия властей страны во время Холокоста.
Московский Комсомолец вчера в 17:43
Авто

Названы автомобили, которые можно приобрести по льготным кредитам

В льготный список автомобилей в 2020 году целиком вошел модельный ряд АвтоВАЗа — от бюджетной Lada Granta до флагманской Vesta Sport, а также все внедорожники УАЗа.
Народные новости вчера в 04:08
Шоу-бизнес

Волочкова назначила дату свадьбы

Известная российская балерина Анастасия Волочкова собирается выйти замуж. Свадьба назначена на 20 октября.
7 новостей 02:43
Происшествия

В Крыму три человека погибли в лобовом ДТП

В Симферопольском районе Крыма столкнулись две легковушки, в результате погибли три человека.
Российская газета 01:18
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни

Популярная российская актриса, модель, певица и автор песен Екатерина Волкова в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ сообщила о своем страшном смертельном диагнозе и о том, как несколько лет назад стала носителем опасного вируса.
Ugpressa.ru вчера в 02:14
Происшествия

С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт

В пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис».
RT на русском 02:46
Космос

«Горячий Юпитер» разрывает в клочья даже молекулы

Последние исследования, опубликованные в журнале «Astrophysical Journal Letters», которые были проведены с помощью космического телескопа НАСА Spitzer, позволили определить, что на планете не могут остаться целыми даже молекулы.
ГЛАС.RU 25 января в 14:08
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы

В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Пятый канал вчера в 23:11
Авто

Кроссовер BMW X7 получил полностью кожаный салон от Vilner

Среднеразмерный кроссовер немецкого концерна BMW модели X7 получил полностью кожаный салон от ателье Vilner.
Актуальные Новости 25 января в 07:04
Происшествия

В Омске мать отказывалась лечить дочь по религиозным мотивам

В Омске женщина по религиозным мотивам отказывалась отправлять в больницу 14-летнюю дочь весом 25 кг.
RT на русском 03:21
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости 23 января в 20:03
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Коби Брайант
Американский баскетболист
Американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации в течение 20-ти сезонов за одну команду, «Лос-Анджелес Лейкерс». Играл на позиции атакующего защитника. Был выбран в первом раунде под общим 13-м номером на драфте НБА 1996 года командой «Шарлотт Хорнетс». Сразу по окончании школы начал карьеру в НБА. За это время выиграл пять чемпионских титулов, 18 раз принимал участие в матче всех звёзд, 15 раз включался в сборную всех звёзд и 12 раз в сборную защиты всех звёзд. В составе национальной сборной США дважды выигрывал золото Олимпийских игр, а также становился победителем чемпионата Америки. Его четыре награды MVP матча всех звёзд являются наибольшим количеством в истории НБА...
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