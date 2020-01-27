Происшествия
Российская газетаГустой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта
Одной из причин крушения вертолета бывшей звезды НБА Коби Брайанта, которая привела к гибели девяти человек, мог стать густой туман. Об этом изданию Los Angeles Times сообщили представители полиции Лос-Анджелеса.
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Энергетика
Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла
Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Экономика
«Известия»: в России йод за год подорожал более чем на четверть
За 2019 год йод в среднем подорожал на 25-29%, сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).
Общество
Журналисты «Новой газеты», «Медузы», «Коммерсанта» и других СМИ потребовали освободить своего коллегу Абдулмумина Гаджиева. Видео
Журналисты «Новой газеты», «Медузы», «Коммерсанта», «Медиазоны», «Эха Москвы» и других средств массовой информации выступили в поддержку своего коллеги из дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, против которого завели дело о финансировании террористической организации из-за его материалов.
Политика
Глава Ингушетии вновь отправил правительство региона в отставку
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник второй раз за последние пять месяцев отправил в отставку правительство региона.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за скандальное видео
Поведение главы региона обсудят в Москве Комиссия "Единой России" по этике планирует рассмотреть вопрос о неэтичном поведении главы Чувашии Михаила Игнатьева в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе партии.
Происшествия
Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей
Авария произошла накануне в 22:30 на 262 километре трассы М-3 "Украина". Столкнулись Nissan и Ford, за рулем обоих были жители Брянска.
Авто
Дилеры пока не могут регистрировать машины в салонах
Одним из ожидаемых нововведений была возможность при покупке новой машины регистрировать ее сразу в автосалоне.
Политика
Украинский депутат заявил о недовольстве Зеленским в Париже
В Париже считают, что президент Украины Владимир Зеленский взял слишком затяжную паузу в вопросе Донбасса после саммита «нормандской четверки».
Общество
Каждый десятый россиянин не доверяет искусственному интеллекту
Ещё 31 % респондентов выражают нейтральное отношение. При этом примерно каждый десятый (12 %) россиянин не доверяет «электронному разуму».
Общество
В Белоруссию поступила первая партия норвежской нефти
На белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» доставлена первая часть партии норвежской нефти, передает RT слова пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Происшествия
В Москве вновь «заминировали» все станции метро
"Угрозы получили на всех станциях метро, идут проверки", – сказал собеседник агентства.
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Экономика
РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
Общество
Монголия закрыла границу с Китаем из-за коронавируса
Власти Монголии в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае закрывают границу с соседней страной, приостанавливают работу учебных заведений и запрещают все массовые собрания, передает агентство Монцамэ.
Политика
Глава правительства Нидерландов извинился за страну из-за Холокоста
Как сообщает газета Dutch News, глава правительства Нидерландов Марк Рютте, выступая на мероприятиях в рамках Дня памяти жертв Холокоста, попросил у еврейской общины прощения за действия властей страны во время Холокоста.
Авто
Названы автомобили, которые можно приобрести по льготным кредитам
В льготный список автомобилей в 2020 году целиком вошел модельный ряд АвтоВАЗа — от бюджетной Lada Granta до флагманской Vesta Sport, а также все внедорожники УАЗа.
Шоу-бизнес
Волочкова назначила дату свадьбы
Известная российская балерина Анастасия Волочкова собирается выйти замуж. Свадьба назначена на 20 октября.
Происшествия
В Крыму три человека погибли в лобовом ДТП
В Симферопольском районе Крыма столкнулись две легковушки, в результате погибли три человека.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни
Популярная российская актриса, модель, певица и автор песен Екатерина Волкова в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ сообщила о своем страшном смертельном диагнозе и о том, как несколько лет назад стала носителем опасного вируса.
Происшествия
С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт
В пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис».
Космос
«Горячий Юпитер» разрывает в клочья даже молекулы
Последние исследования, опубликованные в журнале «Astrophysical Journal Letters», которые были проведены с помощью космического телескопа НАСА Spitzer, позволили определить, что на планете не могут остаться целыми даже молекулы.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы
В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Авто
Кроссовер BMW X7 получил полностью кожаный салон от Vilner
Среднеразмерный кроссовер немецкого концерна BMW модели X7 получил полностью кожаный салон от ателье Vilner.
Происшествия
В Омске мать отказывалась лечить дочь по религиозным мотивам
В Омске женщина по религиозным мотивам отказывалась отправлять в больницу 14-летнюю дочь весом 25 кг.
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.