Меня разрывает! Я только что вернулась из города - невозможно, яблоку негде упасть! Я ехала в собственной машине, окно боялась открыть, потому что опасно, и я могу быть опасна. Нет, все гуляют: дети гуляют, родители, старики - что вы делаете?! Правда опасно!

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева матом обругала россиян за прогулки во время пандемии коронавируса. Видеообращение она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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