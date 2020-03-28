Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruГузеева матом обругала россиян за прогулки

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева матом обругала россиян за прогулки во время пандемии коронавируса. Видеообращение она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
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Лариса Гузеева
Меня разрывает! Я только что вернулась из города - невозможно, яблоку негде упасть! Я ехала в собственной машине, окно боялась открыть, потому что опасно, и я могу быть опасна. Нет, все гуляют: дети гуляют, родители, старики - что вы делаете?! Правда опасно!
— Лариса Гузеева, актрисаТК Звезда 15:14

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Гузеева матом обругала россиян за прогулки

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