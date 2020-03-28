Коронавирус
Lenta.ruГузеева матом обругала россиян за прогулки
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева матом обругала россиян за прогулки во время пандемии коронавируса. Видеообращение она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
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Меня разрывает! Я только что вернулась из города - невозможно, яблоку негде упасть! Я ехала в собственной машине, окно боялась открыть, потому что опасно, и я могу быть опасна. Нет, все гуляют: дети гуляют, родители, старики - что вы делаете?! Правда опасно!
— Лариса Гузеева, актрисаТК Звезда 15:14
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В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
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«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
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Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб ЗРК
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Половина рациона неандертальцев состояла из морепродуктов
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Экономика
Холдинг Рината Ахметова отказался платить по кредитам из-за коронавируса
DTEK Energy отказался выплачивать долги по ценным бумагам компании, а также погашать задолженность перед банками, заявили 28 марта в энергохолдинге Рината Ахметова, сообщает интернет-газета «Страна.ua».