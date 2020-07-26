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Lenta.ru
Lenta.ru

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Лариса Гузеева стала новой ведущей на «Доме-2»

Оказалось, что новой ведущей "Дома-2" стала Лариса Гузеева. Она более десяти лет ведет передачу "Давай поженимся!". Как передает dom2tv.ru, Лариса Андреевна согласилась прийти на проект за хорошее вознаграждение.
Комсомольская правда17:35
Подробнее о событии
7Дней.ру

«За хорошие чаевые»: Гузеева будет вести «Дом-2»

7Дней.ру14:09
Телепрограмма

«А вместо Орловой придет Ротару»: Бородина опровергла слухи о назначении Гузеевой новой ведущей «Дома-2»

Телепрограмма09:30
StarHit.ru

Ксения Бородина прокомментировла появление Ларисы Гузеевой в «ДОМе-2»

StarHit.ru10:30
Актуальные Новости

Ксения Бородина высказалась о приходе Ларисы Гузеевой на «Дом-2» в роли ведущей

Актуальные Новости15:09
Woman.ru

Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2»

Woman.ru05:57
Вокруг ТВ

Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»

Вокруг ТВ04:08
Комсомольская правда

Лариса Гузеева стала новой ведущей на «Доме-2»

Комсомольская правда17:35
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК02:16
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Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии

Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
REGNUM12:04
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости21:48
3,2K

Эксперты прогнозируют низкий спрос на новые iPhone

Специалисты исследовательской организации Wolfe Research заявили, что применение технологии 5G не сможет гарантировать компании Apple рост поставок новых iPhone, пишет ИА REGNUM со ссылкой на Bloomberg.2020 год стал удачным в плане финансовых показателей компании из Купертино – акции компании смогли увеличиться в стоимости на четверть с начала года.
UfaTime.ru08:45
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Энди Роддик: «Не хочу работать на телекомпанию, показывающую конспирологическую передачу про коронавирус»

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик, работающий экспертом на телеканале Tennis Channel, рассказал, что не хочет быть частью телекомпании, транслирующей конспирологические передачи.
Sports.ru14:59
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Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.
РБК17:42
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Назван лучший чай для очищения организма от холестерина и сахара

В ходе исследования, в котором рассматривались результаты аналогичных работ, проведенных за последние 20 лет, ученые пришли к выводу, что существует чай, способный очистить организм от сахара и холестерина, а также защитить здоровье мозга и костей.
Суть событий09:07
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