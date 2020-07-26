Назван лучший чай для очищения организма от холестерина и сахара

В ходе исследования, в котором рассматривались результаты аналогичных работ, проведенных за последние 20 лет, ученые пришли к выводу, что существует чай, способный очистить организм от сахара и холестерина, а также защитить здоровье мозга и костей.