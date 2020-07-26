Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
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Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
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Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.В источнике
С чего всё началось
Лариса Гузеева стала новой ведущей на «Доме-2»
Оказалось, что новой ведущей "Дома-2" стала Лариса Гузеева. Она более десяти лет ведет передачу "Давай поженимся!". Как передает dom2tv.ru, Лариса Андреевна согласилась прийти на проект за хорошее вознаграждение.
Комсомольская правда17:35
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Актуальные Новости15:09