Шоу-бизнес
Lenta.ruГузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
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с чего всё началось
Оказалось, что новой ведущей "Дома-2" стала Лариса Гузеева. Она более десяти лет ведет передачу "Давай поженимся!". Как передает dom2tv.ru, Лариса Андреевна согласилась прийти на проект за хорошее вознаграждение.Комсомольская правдавчера в 17:35
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Спорт
Матыцин заявил о том, что ВФЛА могут исключить из World Athletics
Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
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Общество
Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян
Если гражданин перечислил на счет своей накопительной пенсии сумму от 2 до 12 тысяч рублей, то сможет рассчитывать на получение удвоенной суммы.
Политика Сегодня 10:44
Интернет
Telegram запустил функцию видеозвонков
Anews 12:00
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
РБК вчера в 13:55
Политика
В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии
В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
Российская газета 19:51
Общество
Гражданство России за полгода получили около 300 тыс. иностранцев
В первом полугодии 2020 года российское гражданство смогли получить около 300 тысяч иностранцев.
РЕН ТВ 19:20
Армия и оружие
Сатановский: в США очень боятся этой летающей российской штуки
Если у России есть какая-то летающая штука, которую американцы боятся до состояния, в котором они начинают читать лекции об экологии и человечестве – это очень хорошая штука.
Недвижимость.RU 17:21
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян заявила о желании развестись с Канье Уэстом
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заявила, что намерена расторгнуть брак со своим мужем, рэпером Канье Уэстом.
News.ru 06:44
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Политика
В Бразилии заинтересовались российской вакциной от коронавируса
Власти бразильского штата Парана проявили интерес к российской вакцине от коронавируса, заявил ТАСС посол России в Бразилии Сергей Акопов.
Lenta.ru 18:36
Игры
GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG своего времени.
Sibnet Новости 24 июля в 04:19
Политика
Германия выступила против приглашения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил 26 июля, что его страна выступает против предложения вернуть Россию в «большую семерку» (G7).
Известия 19:35
Политика
Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием
Власти Польши с 27 июля начнут процесс по выходу из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую страна ратифицировала в 2015 году.
Телеканал RTVI 09:18
Футбол
Слуцкий возмущен штрафом от КДК РФС за неправильное ношение маски
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий возмущен штрафом, полученным от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение маски по ходу встреч в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:43
Хоккей
Пять россиян попали в состав «Рейнджерс» на матчи плей-офф
Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила состав «Нью-Йорк Рейнджерс» на предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли.
Чемпионат 17:56
Авто
Внедорожник Aurus Komendant вышел на тесты в Астрахани
Новый люксовый внедорожник Aurus Komendant впервые заметили в России.
Автоновости дня 10:45
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
Политика
США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть
Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru 16:06
Общество
Коронавирус посадил благовещенский общепит на диету
Руководитель и собственник кафе "Кофетюр" Юлия Журавлёва рассказала следующее: — До карантина доставки не было вообще, потому что в наше кафе все приходят за обстановкой и атмосферой.
Амур.инфо вчера в 20:00
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 04:28
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова увезла сына Тимати из России
Анастасия Решетова в своем Инстаграме рассказала о том, что впервые сходила на пляж с сыном Тимати.
Вести Подмосковья 24 июля в 02:49
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия 17:51
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Экономика
В Сахалинской области впервые объявили конкурс по выбору инвестора
Власти Сахалинской области впервые объявили конкурс по выбору инвестора для строительства цементного завода.
ТАСС 24 июля в 08:53