Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruГузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
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с чего всё началось

Лариса Гузеева стала новой ведущей на «Доме-2»

Оказалось, что новой ведущей "Дома-2" стала Лариса Гузеева. Она более десяти лет ведет передачу "Давай поженимся!". Как передает dom2tv.ru, Лариса Андреевна согласилась прийти на проект за хорошее вознаграждение.
Комсомольская правдавчера в 17:35

Подробнее о событии

61-летняя Лариса Гузеева резко отреагировала на слухи о том, что она станет новой ведущей «Дома-2»

Вокруг ТВ19:58

Лариса Гузеева стала новой ведущей на «Доме-2»

Комсомольская правдавчера в 17:35

СМИ: Гузеева станет ведущей «Дома 2». Актриса прокомментировала

URA.Ru11:30

Ксения Бородина прокомментировала появление Ларисы Гузеевой в «ДОМе-2»

StarHit.ru10:30

«А вместо Орловой придет Ротару»: Бородина опровергла слухи о назначении Гузеевой новой ведущей «Дома-2»

Телепрограмма09:30

Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2»

Woman.ru05:57

«За хорошие чаевые»: Гузеева будет вести «Дом-2»

7Дней.ру14:09
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Спорт

Матыцин заявил о том, что ВФЛА могут исключить из World Athletics

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Газета.Ru 17:15
Общество

Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян

Если гражданин перечислил на счет своей накопительной пенсии сумму от 2 до 12 тысяч рублей, то сможет рассчитывать на получение удвоенной суммы.
Политика Сегодня 10:44
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Интернет

Telegram запустил функцию видеозвонков

Anews 12:00
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Происшествия

Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

РБК вчера в 13:55
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Политика

В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии

В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
Российская газета 19:51
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Общество

Гражданство России за полгода получили около 300 тыс. иностранцев

В первом полугодии 2020 года российское гражданство смогли получить около 300 тысяч иностранцев.
РЕН ТВ 19:20
Армия и оружие

Сатановский: в США очень боятся этой летающей российской штуки

Если у России есть какая-то летающая штука, которую американцы боятся до состояния, в котором они начинают читать лекции об экологии и человечестве – это очень хорошая штука.
Недвижимость.RU 17:21
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян заявила о желании развестись с Канье Уэстом

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заявила, что намерена расторгнуть брак со своим мужем, рэпером Канье Уэстом.
News.ru 06:44
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
1,3K
Происшествия

В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
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Происшествия

Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции

Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
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Политика

В Бразилии заинтересовались российской вакциной от коронавируса

Власти бразильского штата Парана проявили интерес к российской вакцине от коронавируса, заявил ТАСС посол России в Бразилии Сергей Акопов.
Lenta.ru 18:36
2
Игры

GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG своего времени.
Sibnet Новости 24 июля в 04:19
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Политика

Германия выступила против приглашения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил 26 июля, что его страна выступает против предложения вернуть Россию в «большую семерку» (G7).
Известия 19:35
59
Политика

Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием

Власти Польши с 27 июля начнут процесс по выходу из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую страна ратифицировала в 2015 году.
Телеканал RTVI 09:18
19
Футбол

Слуцкий возмущен штрафом от КДК РФС за неправильное ношение маски

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий возмущен штрафом, полученным от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение маски по ходу встреч в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:43
Наука

Израильские ученые опровергли одно из глобальных представлений о мозге

OAnews 11:52
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Хоккей

Пять россиян попали в состав «Рейнджерс» на матчи плей-офф

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила состав «Нью-Йорк Рейнджерс» на предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли.
Чемпионат 17:56
Авто

Внедорожник Aurus Komendant вышел на тесты в Астрахани

Новый люксовый внедорожник Aurus Komendant впервые заметили в России.
Автоновости дня 10:45
12
Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
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Здоровье

Россиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки

Lenta.ru 13:21
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Политика

США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть

Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru 16:06
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Общество

Коронавирус посадил благовещенский общепит на диету

Руководитель и собственник кафе "Кофетюр" Юлия Журавлёва рассказала следующее: — До карантина доставки не было вообще, потому что в наше кафе все приходят за обстановкой и атмосферой.
Амур.инфо вчера в 20:00
Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 04:28
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Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11
3,4K
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова увезла сына Тимати из России

Анастасия Решетова в своем Инстаграме рассказала о том, что впервые сходила на пляж с сыном Тимати.
Вести Подмосковья 24 июля в 02:49
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Здоровье

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия 17:51
53
Политика

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

РИА Новости 09:29
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Общество

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

Известия 16:37
1,6K
Экономика

В Сахалинской области впервые объявили конкурс по выбору инвестора

Власти Сахалинской области впервые объявили конкурс по выбору инвестора для строительства цементного завода.
ТАСС 24 июля в 08:53
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Лариса Гузеева
Актриса
Советская и российская актриса, телеведущая. Заслуженная артистка РФ. Член общественной организации «Союз кинематографистов России».
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