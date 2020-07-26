Оказалось, что новой ведущей "Дома-2" стала Лариса Гузеева. Она более десяти лет ведет передачу "Давай поженимся!". Как передает dom2tv.ru, Лариса Андреевна согласилась прийти на проект за хорошее вознаграждение.

с чего всё началось

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.

Спорт Матыцин заявил о том, что ВФЛА могут исключить из World Athletics Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.

Общество Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян Если гражданин перечислил на счет своей накопительной пенсии сумму от 2 до 12 тысяч рублей, то сможет рассчитывать на получение удвоенной суммы. 7

Общество Гражданство России за полгода получили около 300 тыс. иностранцев В первом полугодии 2020 года российское гражданство смогли получить около 300 тысяч иностранцев.

Армия и оружие Сатановский: в США очень боятся этой летающей российской штуки Если у России есть какая-то летающая штука, которую американцы боятся до состояния, в котором они начинают читать лекции об экологии и человечестве – это очень хорошая штука. 3

Шоу-бизнес Ким Кардашьян заявила о желании развестись с Канье Уэстом Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заявила, что намерена расторгнуть брак со своим мужем, рэпером Канье Уэстом.

Происшествия Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France. 186

Политика В Бразилии заинтересовались российской вакциной от коронавируса Власти бразильского штата Парана проявили интерес к российской вакцине от коронавируса, заявил ТАСС посол России в Бразилии Сергей Акопов. 2

Игры GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG своего времени. 558

Политика Германия выступила против приглашения России в G7 Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил 26 июля, что его страна выступает против предложения вернуть Россию в «большую семерку» (G7). 59

Политика Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием Власти Польши с 27 июля начнут процесс по выходу из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую страна ратифицировала в 2015 году. 19

Футбол Слуцкий возмущен штрафом от КДК РФС за неправильное ношение маски Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий возмущен штрафом, полученным от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение маски по ходу встреч в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

Хоккей Пять россиян попали в состав «Рейнджерс» на матчи плей-офф Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила состав «Нью-Йорк Рейнджерс» на предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли.

Политика США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны. 30

Общество Коронавирус посадил благовещенский общепит на диету Руководитель и собственник кафе "Кофетюр" Юлия Журавлёва рассказала следующее: — До карантина доставки не было вообще, потому что в наше кафе все приходят за обстановкой и атмосферой.

Единоборства Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия». 1

Религия Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса». 3,4K

Шоу-бизнес Анастасия Решетова увезла сына Тимати из России Анастасия Решетова в своем Инстаграме рассказала о том, что впервые сходила на пляж с сыном Тимати. 9