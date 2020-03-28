Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГузеева возмутилась из-за толп людей в Москве

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева возмутилась из-за толп несоблюдающих самоизоляцию людей в Москве. Видео она выложила на своей странице в Instagram.
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Лариса Гузеева
Меня разрывает! Я только что вернулась из города - невозможно, яблоку негде упасть! Я ехала в собственной машине, окно боялась открыть, потому что опасно, и я могу быть опасна. Нет, все гуляют: дети гуляют, родители, старики - что вы делаете?! Правда опасно!
— Лариса Гузеева, актрисаТК Звезда вчера в 15:14

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Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве

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Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

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Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни I’m ok (Я в порядке).
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«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС вчера в 13:53
Политика

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Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Российская газета вчера в 12:50
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Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

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Интерфакс вчера в 12:55
Общество

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РБК 02:58
Общество

Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса ухудшится, заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.
Взгляд.ру вчера в 23:34
Общество

Названо число пациентов Коммунарки

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Известия 02:05
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Футбол

ЦСКА претендует на полузащитника «Ливерпуля» Шакири

Интерес к игроку сборной Швейцарии проявляет несколько клубов, среди них называются ЦСКА, «Севилья» и «Рома».
Sport24.ru 02:46
Общество

СМИ сообщают о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

В Италии коронавирус стал причиной финансовых проблем у многих итальянцев, пишет Shraibikus News.
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Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

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Общество

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Газета.Ru 02:45
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс вчера в 09:48
Общество

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Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц.
РИА Новости вчера в 18:41
Происшествия

Восьмой случай коронавируса выявлен в Новосибирске

Оперативный штаб НСО по борьбе с коронавирусом опубликовал сводку за 29 марта.
Atas.info 02:17
Общество

Психологи предупредили о возможной депрессии на нерабочей неделе

Режим самоизоляции во время «нерабочей недели» может привести к депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения, считают психологи.
Московский Комсомолец вчера в 22:42
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
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В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Армия и оружие

В США рассказали о проблемах в работе одной из систем истребителя F-35

В Счётной палате США заявили о серьёзных проблемах в системе ALIS, которая помогает проводить диагностику и обеспечивать работоспособность истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.
RT на русском 01:10
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса в Нью-Йорке губернатор города Эндрю Куомо перенес дату первичных выборов (праймериз) с 28 апреля на 23 июня, сообщает Reuters.
РБК вчера в 14:48
Общество

Собянин попросил москвичей быть ответственными и посидеть дома

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Вести-Москва" на телеканале "Россия 1" призвал жителей города оставаться дома или на даче и поменьше контактировать друг с другом в течение нерабочей недели.
Вести.Ru 02:32
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК вчера в 09:29
Политика

Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием

Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 20:21
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

Как передает ToDay News Ufa, фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского университета Ван Хайин сделал вывод о том, что недостаточно просто мыть руки с мылом, как советуют все медики.
ToDay News Ufa вчера в 16:11
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Американские власти следят за гражданами при помощи их смартфонов

Власти США следят за жителями страны, собирая данные с их личных мобильных устройств.
Вести.Ru 02:18
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Лариса Гузеева
Актриса
Советская и российская актриса, телеведущая. Заслуженная артистка РФ. Член общественной организации «Союз кинематографистов России».
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