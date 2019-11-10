Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руГвардиола: «Можем гордиться игрой против сильнейшей команды Европы»

Ливерпуль — Манчестер Сити
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
6′
Мохамед Салах
13′
Садьо Мане
51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
61′
65′
Родри Эрнандес
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
87′
Габриэл Жезус
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сохранял оптимизм после поражения от «Ливерпуля» в центральном матче дня (1:3).
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