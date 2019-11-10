Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сохранял оптимизм после поражения от «Ливерпуля» в центральном матче дня (1:3).

Политика Президент Боливии Моралес подал в отставку Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.

Общество Новые должности планируют ввести в правительстве Забайкалья В правительстве Забайкальского края собираются ввести новые должности. Губернатору региона планируют назначить заместителей.

Политика The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Общество Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.

Авто Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку Легендарный производитель мотоциклов Jawa объявил о скорой презентации новой модели боббера Perak.

Футбол Черчесов вызвал Ильзата Ахметова в сборную России В ноябре сборной России предстоит провести два матча квалификации Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино.

Происшествия Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку Камера наружнего наблюдения сняла на видео человека, выбрасывающего под покровом ночи в реку Мойку тяжелый пакет.

Происшествия Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.

Армия и оружие В США рассказали о «худшем кошмаре» для России Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.

Армия и оружие Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру Глава британского штаба обороны Ник Картер объяснил, почему Россию считают новой мировой угрозой.

Музыка Александра Пахмутова даст юбилейный концерт в Большом театре Народная артистка СССР, автор песен «Мелодия», «Команда молодости нашей», «До свидания, Москва!» и еще четырехсот композиций Александра Пахмутова в воскресенье, 10 ноября, даст концерт на сцене Большого театра в честь своего юбилея.

Общество «В декабре произойдет смена правительства, власть готовится подавлять волнения» Помнится, накануне глава правительства говорил, что «при подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован — это важнейшее направление».

Космос NASA презентовало первый электрический самолет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило публике полностью электрический экспериментальный самолет X-57 Maxwell.

Авто В России растут продажи китайских машин Успешным прошлый месяц стал для Changan, продажи которого растут второй месяц подряд.

Политика Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Шоу-бизнес Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах Ситуация осложнилась еще и тем, что возлюбленный 32-летней Юлия Ефременковой Мондезир, с которым она познакомилась на съемках телепроекта «ДОМ-2», в срочном порядке улетел по делам.

Хоккей Сборная России заняла 3-е место на Кубке Карьяла В заключительном матче Кубка Карьяла сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции.

Шоу-бизнес Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.

Технологии МегаФон впервые запустил LTE в Амгинском и других удаленных улусах Якутии МегаФон, ведущий оператор цифровых возможностей, запустил новые объекты связи, а также модернизировал существующие базовые станции в 10 улусах (районах) Республики Саха (Якутия).

Технологии В США научились делать водку из воды и воздуха Американская компания Air запустила продажи водки, производящейся с помощью электричества из воды и воздуха.