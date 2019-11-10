Футбол
Евро-футбол.руГвардиола: «Можем гордиться игрой против сильнейшей команды Европы»
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
|6′
Мохамед Салах
|13′
Садьо Мане
|51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
|61′
|65′
Родри Эрнандес
|71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
|79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
|87′
Габриэл Жезус
|48%
|Владение мячом
|52%
|77%
|Процент точных передач
|84%
|5
|Удары в сторону ворот
|7
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|5
|4
|Угловые
|13
|9
|Отборы
|10
|10
|Фолы
|5
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
7
Милнер
3
Фабиньо
5
Вейналдум
12
Гомес
15
Окслейд-Чемберлен
10
Мане
1
Браво
2
Уокер
5
Стоунз
25
Фернандиньо
12
Анхелиньо
17
де Брюйне
16
Эрнандес
8
Гюндоган
20
Силва
9
Жезус
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сохранял оптимизм после поражения от «Ливерпуля» в центральном матче дня (1:3).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета 16:24
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Общество
Новые должности планируют ввести в правительстве Забайкалья
В правительстве Забайкальского края собираются ввести новые должности. Губернатору региона планируют назначить заместителей.
EastRussia 08 ноября в 05:39
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Общество
Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году
Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.
Известия 17:52
Авто
Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку
Легендарный производитель мотоциклов Jawa объявил о скорой презентации новой модели боббера Perak.
Car.ru 08 ноября в 13:52
Футбол
Черчесов вызвал Ильзата Ахметова в сборную России
В ноябре сборной России предстоит провести два матча квалификации Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино.
Свободная Пресса 11:38
Происшествия
Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Камера наружнего наблюдения сняла на видео человека, выбрасывающего под покровом ночи в реку Мойку тяжелый пакет.
РЕН ТВ 13:53
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Армия и оружие
В США рассказали о «худшем кошмаре» для России
Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости 17:02
Армия и оружие
Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру
Глава британского штаба обороны Ник Картер объяснил, почему Россию считают новой мировой угрозой.
News.ru 15:56
Музыка
Александра Пахмутова даст юбилейный концерт в Большом театре
Народная артистка СССР, автор песен «Мелодия», «Команда молодости нашей», «До свидания, Москва!» и еще четырехсот композиций Александра Пахмутова в воскресенье, 10 ноября, даст концерт на сцене Большого театра в честь своего юбилея.
Weacom.ru 00:33
Общество
«В декабре произойдет смена правительства, власть готовится подавлять волнения»
Помнится, накануне глава правительства говорил, что «при подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован — это важнейшее направление».
Свободная Пресса 02:12
Космос
NASA презентовало первый электрический самолет
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило публике полностью электрический экспериментальный самолет X-57 Maxwell.
МИР 24 вчера в 08:33
Авто
В России растут продажи китайских машин
Успешным прошлый месяц стал для Changan, продажи которого растут второй месяц подряд.
Тарантас Ньюс вчера в 16:30
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском 18:56
Шоу-бизнес
Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
Ситуация осложнилась еще и тем, что возлюбленный 32-летней Юлия Ефременковой Мондезир, с которым она познакомилась на съемках телепроекта «ДОМ-2», в срочном порядке улетел по делам.
StarHit.ru вчера в 07:00
Хоккей
Сборная России заняла 3-е место на Кубке Карьяла
В заключительном матче Кубка Карьяла сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции.
Sport24.ru 12:58
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье
Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.
Bimru.ru 05:17
Технологии
МегаФон впервые запустил LTE в Амгинском и других удаленных улусах Якутии
МегаФон, ведущий оператор цифровых возможностей, запустил новые объекты связи, а также модернизировал существующие базовые станции в 10 улусах (районах) Республики Саха (Якутия).
SakhaLife.ru 19:48
Происшествия
Житель Красноярска пропал в водах Енисея, спасая девушку
REGNUM 08 ноября в 01:02
Хоккей
Задоров получил травму в матче с «Нэшвиллом»
Пока о степени серьезности травмы не сообщается.
Спорт-Экспресс 08 ноября в 01:59
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Американская компания Air запустила продажи водки, производящейся с помощью электричества из воды и воздуха.
Известия 12:10
Общество
Тельцам станет хуже, а Рыбы найдут секрет счастья
Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.
Первоисточник 08 ноября в 12:00