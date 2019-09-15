Футбол
Евро-футбол.руГвардиола: «Поздравляю „Ливерпуль“ с чемпионством»
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Карроу Роуд»
Кенни Маклин
|18′
Тодд Кэнтуэлл
|28′
|45′
Серхио Агуэро
Сэм Байрэм
|45′+2′
Теему Пукки
|50′
|57′
Илкай Гюндоган
Кевин де Брюйне
|57′
Давид Сильва
Габриэл Жезус
Кенни Маклин
|64′
|69′
Бернарду Силва
|73′
Бернарду Силва
Рияд Марез
Эмилиано Буэндия
Йосип Дрмич
|83′
Тодд Кэнтуэлл
|87′
|88′
Родриго Эрнандес
Марко Штиперманн
Деннис Србены
|89′
|29%
|Владение мячом
|71%
|73%
|Процент точных передач
|89%
|2
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|8
|7
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|16
|16
|Отборы
|6
|8
|Фолы
|7
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Норвич Сити
Расстановка 4‑5‑1
1
Крул
3
Байрэм
24
Амаду
4
Годфри
12
Льюис
20
Дрмич
27
Тетти
32
Србены
23
Маклин
14
Кэнтуэлл
22
Пукки
31
Сантана
2
Уокер
5
Стоунз
30
Отаменди
11
Зинченко
17
де Брюйне
16
Эрнандес
9
Жезус
26
Марез
10
Агуэро
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Хочу поздравить «Норвич», нужно отдать им должное. Мы неплохо проходили оборону, создавали моменты, но не смогли их реализовать.
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