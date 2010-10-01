Лига чемпионов
ЧемпионатГвардиола: Стерлинг — экстраординарный футболист
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой" (5:1). Наставник "горожан" выделил игру Рахима Стерлинга, ставшего автором хет-трика.
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РЕН ТВ 09:20
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Происшествия
СК проверит факт гибели получившего ожоги от батареи в ОМВД футболиста
Газета.Ru вчера в 05:59
Общество
Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.
REGNUM 07:59
Футбол
«Зенит» определился с формой на матч с «РБ Лейпциг»
Сегодня, 23 октября, в немецком Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит».
Sport24.ru 04:33
Происшествия
В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД
В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.
РИА Новости 07:09
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости 06:16
Кино
Тизер: Netflix выпустит нового «Призрака в доспехах»
Российская газета 06:10
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Общество
Бывшему мэру Каменска-Уральского заменили реальный срок на условный
Свердловский облсуд смягчил приговор экс-мэру Каменска-Уральского Михаилу Астахову до 6 лет условного лишения свободы.
Коммерсантъ Екатеринбург 09:13
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия
Появилось видео наезда автомобилей на людей в Петербурге
Опубликована видеозапись момента ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек.
РБК 09:03
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Газета.Ru 09:27
Общество
Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали
Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху признать «голодомор» 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Взгляд.ру вчера в 07:43
Спорт
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Спорт
Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт совершила эвтаназию
Чемпионка Паралимпиады из Бельгии Марике Верворт совершила эвтаназию — спортсменка добровольно ушла из жизни вчера, 22 октября.
Salt Mag 06:51
Общество
Эксперимент с налогом для самозанятых затронет еще 13 регионов
С начала 2020 года в России к эксперименту с особым налоговым режимом для самозанятых подключат еще 13 регионов.
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На интернет-аукционе Avito выставили на продажу визитную карточку президента России Владимира Путина тех времен, когда он был председателем комитета мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям.
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Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
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Мать Тимати Симона опубликовала в Instagram видео купания внука Ратмира. Отмечается, что она мыла мальчика в обычной раковине.
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