Лига чемпионов
ЧемпионатГвардиола: Стерлинг — экстраординарный футболист
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой" (5:1). Наставник "горожан" выделил игру Рахима Стерлинга, ставшего автором хет-трика.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 06:48, Ашберн
Происшествия
В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами
В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
REGNUM 04:55
Футбол
К финалу Лиги чемпионов вместимость «Газпром Арены» станет больше
Вместимость "Газпром Арены" в Петербурге увеличат до 60 тысяч человек к финалу Лиги чемпионов.
Peterburg2.ru 06:25
Путешествия
Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
РИА Новости вчера в 21:51
Происшествия
В Москве таксист не пропустил скорую и угрожал ее водителю ножом
Таксист в Москве не пропустил автомобиль "скорой помощи" с включенными световыми спецсигналами, а затем стал угрожать ее водителю ножом, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
РИА Новости 05:49
Футбол
«Зенит» определился с формой на матч с «РБ Лейпциг»
Сегодня, 23 октября, в немецком Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит».
Sport24.ru 04:33
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Армия и оружие
На Украине признали бесполезность своих бронекатеров
Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
РИА Новости вчера в 18:18
Происшествия
Сейф с золотом нашли на месте прорыва дамбы в Красноярском крае
Металлический сейф, предположительно, с золотом нашли на месте прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщил глава пресс-службы регионального управления МВД Владимир Юрченко.
ФАН вчера в 04:13
Общество
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38
Общество
Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в православном монастыре
Российский православный телеканал "Спас" объявил о запуске реалити-шоу "Остров", которое продюсеры позиционируют как "первоее реалити со смыслом".
Весьма вчера в 23:52
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Общество
Росгвардия оцепила станцию Шиес в Архангельской области
Эхо Москвы 06:00
Армия и оружие
Песков заявил о предательстве США курдов
США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 03:16
Общество
В Москве эвакуировали здание Совета Федерации
Корреспондент РИА Новости сообщил, что в здании Совета Федерации в центре Москвы прозвучало объявление об эвакуации.
РИА Новости 05:20
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России, так как не сделать этого было бы безответственно, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
РБК 06:34
Происшествия
Адвокат заявил об отмене дела против челябинского экс-губернатора
Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского отменено следственным департаментом МВД РФ в связи с его необоснованностью и незаконностью, сообщил РИА Новости в среду адвокат Дубровского Рустам Курмаев.
РИА Новости 02:43
Происшествия
В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов
Столкновение двух легковых машин произошло на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, в результате аварии пострадали шесть пешеходов и водитель одной из машин, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 06:26
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Экономика
Россияне перестали обращать внимание на цены в продуктовых магазинах
Россияне стали меньше обращать внимание на цены в продуктовых магазинах, но более требовательно относятся к удобству.
Lenta.ru 04:04
Экономика
В РЖД посчитали стоимость ВСМ между Петербургом и Нижним Новгородом
По данным источника, 1,59 трлн руб. потребуется на участок Санкт-Петербург — Москва длиной 659 км, еще 530 млрд руб.— на участок Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км. Дополнительно потребуются 30,6 млрд руб. на проектирование участка ВСМ между двух столиц.
REGNUM 02:58
Экономика
Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 06:16
Происшествия
В Уфе скончалась 14-летняя школьница
14-летней девочка потеряла сознание в туалете ТРК «Семья». 22 октября скорая помощь увезла подростка в больницу с острым отравлением.
СРБ 04:32
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 21 октября в 06:09
Гаджеты
Huawei анонсировала новый гибкий смартфон Mate Xs
The GEEK 03:43
Политика
В Сочи президенты РФ и Египта обсудили возобновление авиасообщения
Совместная работа для возобновления авиасообщения продолжится, чтобы определить конкретные сроки, так как обе стороны в этом заинтересованы, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кубань 24 05:19
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Происшествия
В бассейне пермского спорткомплекса «Олимпия» утонула девочка
В бассейне спорткомплекса «Олимпия» в Перми погибла 11-летняя девочка.
REGNUM вчера в 15:32