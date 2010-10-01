Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатГвардиола: Стерлинг — экстраординарный футболист

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой" (5:1). Наставник "горожан" выделил игру Рахима Стерлинга, ставшего автором хет-трика.
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Стерлинг разрывает всех этой осенью. От него в восторге Гвардиола и Хави

Бомбардир.ру06:23

«Манчестер Сити» — «Аталанта» — 5:1, Лига чемпионов, Стерлинг, обзор матча

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Гвардиола: «Стерлинг – выдающийся футболист»

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