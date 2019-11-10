Футбол
Бомбардир.руГвардиола – судьям после матча с «Ливерпулем»: «Большое вам спасибо»
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола остался недоволен работой арбитров в матче 12-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (1:3). После игры испанский специалист подошел к судьям и в саркастичной манере поблагодарил их, сказав: "Большое вам спасибо".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гвардиола о благодарности судьям: «Это не сарказм. Я всегда им говорю: большое спасибо»
Sports.ruвчера в 15:57
Гвардиола — арбитрам проигранного матча с «Ливерпулем»: «Большое вам спасибо»
Sport24.ruвчера в 14:01
Пеп Гвардиола — арбитрам после поражения от «Ливерпуля»: «Большое вам спасибо»
Sportbox.RUвчера в 15:00
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:45, Вашингтон
Армия и оружие
Асад рассказал, почему не давал интервью несколько лет
Президент Сирии Башар Асад рассказал телеканалу RT, почему он не давал интервью на протяжении последних нескольких лет, и пояснил причины, по которым он решил возобновить общение со СМИ.
РИА Новости 00:22
Политика
Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США
Россия не станет выходить из Договора по открытому небу в случае, если такое решение будет принято в США.
РИА Новости вчера в 20:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Гаджеты
Новый Mac Pro случайно появился на фото в Instagram
Актуальные Новости вчера в 06:43
Политика
Ни одна партия не набрала абсолютного большинства на выборах в Испании
Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) одержала победу на внеочередных всеобщих выборах, которые состоялись в стране в воскресенье, однако она вновь не смогла набрать большинства, необходимого для формирования однопартийного правительства.
Интерфакс вчера в 17:36
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Политика
Президент Боливии ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru вчера в 16:33
Происшествия
Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.
Piter.tv вчера в 22:50
Армия и оружие
Автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
Главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев заявил, что концерн создаст автомат нового поколения АК-12 в том числе в версии в калибре стандарта НАТО.
RT на русском 00:35
Происшествия
Летевший из Челябинска в Сочи самолет вынужденно сел в Самаре
Самолет, летевший из Челябинска в Сочи, совершил вынужденную посадку в самарском международном аэропорту «Курумоч» из-за нарушавшей правила пассажирки.
Известия вчера в 05:24
Общество
Кому из знаков Зодиака 9 ноября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее
9 ноября Овнам, чтобы добиться целей, придется быть необычайно сговорчивыми и обаятельными.
SM News 08 ноября в 02:12
Общество
На Россию идут 40-градусные морозы
На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.
URA.Ru вчера в 22:55
Общество
В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом
Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.
Sputnik Кыргызстан вчера в 22:56
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» на «Энфилде»
LiveSport.ru вчера в 13:27
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Кристина Асмус отказалась от новой роли с откровенной сценой
Актриса Кристина Асмус на фоне травли за откровенный эпизод в фильме «Текст» приняла решение отказаться от роли в новой картине.
News.ru вчера в 08:11
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Авто
Автомобили дорожают в России при падении спроса
Автопроизводители продолжают поднимать цены на свою продукцию несмотря на общее падение спроса на новые машины.
SpeedMe вчера в 21:44
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в оренбургском поселке
Интерфакс вчера в 21:54
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Дочь Пелагеи Таисия пением поздравила Александру Пахмутову с юбилеем
Дочь певицы Пелагеи Таисия лично поздравила Александру Пахмутову с 90-летним юбилеем.
Дни24 вчера в 03:30
Политика
«Худший кошмар» для России и Китая назвали американские СМИ
Как рассказывает в частной беседе один из влиятельных американских экспертов, в Вашингтоне есть силы, которые хотели бы большего союза с Россией в противовес Китаю, однако они "находятся в меньшинстве".
Газета.Ru 00:28
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Политика
Горбачев ответил на обвинение в «сдаче» Восточной Европы
Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью газете Figaro ответил на обвинения в том, что он "сдал Восточную Европу".
РИА Новости вчера в 18:13
Происшествия
При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина
По данным СК, в 11 км от села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии в районе горного массива произошел сход снежной лавины, в результате чего двое мужчин, которые катались на снегоходе, оказались под снегом.
ТАСС вчера в 05:03
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro вчера в 10:51
Здоровье
За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
Кредит лечения Решить проблему поборов в стационарах поможет оперативное информирование пациентов со стороны страховых компаний о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.
Известия вчера в 16:01
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
RT на русском вчера в 21:45
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
«Почта России» с 15 ноября сократит нормативные сроки доставки посылок на 7800 направлениях.
РБК вчера в 23:52
Гаджеты
Пассивный кулер MonsterLabo The Heart весит три килограмма
3DNews 09 ноября в 04:45