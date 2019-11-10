Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руГвардиола – судьям после матча с «Ливерпулем»: «Большое вам спасибо»

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола остался недоволен работой арбитров в матче 12-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (1:3). После игры испанский специалист подошел к судьям и в саркастичной манере поблагодарил их, сказав: "Большое вам спасибо".
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