Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отреагировал на судейство в матче 12-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (1:3). После матча испанский специалист подошел к бригаде арбитров, артистично пожал им руки и сказал: "Большое вам спасибо".

Гвардиола – судьям матча с «Ливерпулем»: «Большое вам спасибо»

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