Футбол
Sports.ruГвардиола – судьям матча с «Ливерпулем»: «Большое вам спасибо»
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отреагировал на судейство в матче 12-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (1:3). После матча испанский специалист подошел к бригаде арбитров, артистично пожал им руки и сказал: "Большое вам спасибо".
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Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус
КП - Ростов-на-Дону 08:27
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Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото.
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Коммерсантъ 12:07
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Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.
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Газета.Ru 20:00
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