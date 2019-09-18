Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ruГвардиола купил квартиру на Украине

Шахтер — Манчестер Сити
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Металлист»
1 фото
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Шахтером» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов признался, что приобрел квартиру на Украине. Для испанского специалиста предстоящий матч станет 12-м против донецкого клуба на тренерском посту.
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Гвардиола купил квартиру на Украине

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