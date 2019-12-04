Забавную ошибку совершил главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола на пресс-конференции. Испанский специалист рассказывал о полузащитнике «Горожан» Родри. Сначала он заявил, что игрок идеально подходит для английского чемпионата.

Гвардиола на пресс-конференции перепутал «Ман Сити» с «Баварией»

Общество Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».

Политика Зеленский надеется на большой обмен пленными до конца года Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе до конца 2019 года.

Происшествия В Одессе ищут 10 человек, пропавших без вести при пожаре в колледже Украинские спасатели пытаются установить местонахождение десяти человек из-за пожара в одесском колледже, сообщил на брифинге в среду директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы Украины по ЧС Владимир Демчук.

Происшествия В ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП в пензенской Терновке Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону, в четверг, 4 декабря, в 10:43 на регулируемом перекрестке улиц Терновского – Петровского, водитель автомобиля «МАЗ» мужчина 1965 года рождения, допустил наезд на пешехода, женщину 1936 года рождения.

Культура Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты» СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.

Политика Неизвестные устроили перестрелку с охраной главы правительства Ливии Группа неизвестных лиц атаковала штаб-квартиру Президентского совета Ливии в столице страны Триполи и вступила в перестрелку с охраной главы правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

Политика Меркель объяснила причину высылки российских дипломатов из Германии Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что российские дипломаты были высланы из ФРГ на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, так как Москва не помогла расследовать данное преступление.

Политика В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).

Общество Дмитрий Медведев решил притормозить штрафы за превышение скорости Как уточняет «Коммерсант», идея об ужесточении наказания за превышение порога скорости на 10 км/ч обсуждалась в центральном офисе «Единой России» в ходе приема по случаю дня рождения партии.