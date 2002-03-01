Футбол

ProstoProSportProstoProSportГвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»

Испанский главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, что видит в своем помощнике и соотечественнике Микеле Артете будущего сменщика на посту наставника "горожан".
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Гвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»

Евро-футбол.ру10:21

Пеп Гвардиола: «Почти уверен, что Артета сменит меня на посту главного тренера „Ман Сити“»

Sports.ruвчера в 18:20

Гвардиола рассказал, кто его сменит на посту главного тренера «Манчестер Сити»

RT на русском04:48

Гвардьола считает, что Артета сменит его на посту главного тренера «Манчестер Сити»

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Бомбардир.ру00:27

Гвардиола назвал имя своего преемника в «Манчестер Сити»

Вести.Ruвчера в 21:39

Гвардиола считает, что Артета станет его преемником в ФК «Манчестер Сити»

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