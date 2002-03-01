Испанский главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, что видит в своем помощнике и соотечественнике Микеле Артете будущего сменщика на посту наставника "горожан".

Гвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»

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