Футбол
ProstoProSportГвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»
Испанский главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, что видит в своем помощнике и соотечественнике Микеле Артете будущего сменщика на посту наставника "горожан".
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 05:23, Вашингтон
Политика
Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.
РИА Новости 02:05
Кино
BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»
Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily вчера в 14:24
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет без участия украинской делегации.
Lenta.ru 04:24
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать беспилотники-нарушители
Заявление сделано на фоне нового обострения отношений между США и Ираном после атак беспилотников на два нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.
Вести.Ru 04:42
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал стоимость транзита российского газа на пять лет
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании, в 2020-2024 годы при бронировании 60 млрд куб. м мощностей украинской ГТС тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км. При бронировании 90 млрд куб. м цена транзита будет составлять $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. В «Нафтогазе» уточнили, что в 2019 году транзит российского газа обойдется в $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км.
Коммерсантъ 04:03
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport вчера в 07:22
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Политика
Путин поздравил власти Армении с Днём независимости
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.
RT на русском 04:39
Шоу-бизнес
Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»
Вечерний курьер 01:47
Общество
Приготовьтесь получать по €700 ежемесячно после переезда в итальянскую деревушку
Life.ru 18 сентября в 09:53
Хоккей
Игрок «Торонто» Мэттьюс сравнил Михеева с Дацюком
Чемпионат 00:22
Политика
МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК вчера в 20:20
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Кино
Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож
Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.
iReactor 19 сентября в 15:22
Армия и оружие
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.
Российская газета вчера в 19:25
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Происшествия
Два начальника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день.
BFM.ru 05:16
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Кино
Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа
UfacityNews.ru вчера в 11:17
Происшествия
Замглавы департамента Минкультуры задержали по делу о мошенничестве
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, полиция также задержала по делу о мошенничестве в особо крупном размере бывшего главу департамента Владимира Цветнова и двух бизнесменов.
Росбалт 19 сентября в 07:03
Авто
Toyota построила роскошный кабриолет для императора Японии
Стоит отметить, что седан Century является самым старым автомобилем компании, который впервые встал на конвейер в 1967 году.
Tvoe-avto.com вчера в 11:00
Гаджеты
Xiaomi 25 сентября представит свой самый дешевый смартфон Redmi
В компании Xiaomi озвучили дату, когда пройдет презентация их нового смартфона модели Redmi 8A.
В городе R 19 сентября в 06:20
Общество
В Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
RT на русском 03:22
Политика
В МИД России прокомментировали ситуацию с RT и Sputnik во Франции
Заместитель директора ДИП МИД России Максим Буякевич оценил ситуацию с RT и Sputnik во Франции.
RT на русском 02:51
Шоу-бизнес
Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.
Чемпионат вчера в 06:23