Футбол

ProstoProSportProstoProSportГвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»

Испанский главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, что видит в своем помощнике и соотечественнике Микеле Артете будущего сменщика на посту наставника "горожан".
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Гвардиола считает, что Артета станет его преемником в ФК «Манчестер Сити»

ТАСС04:52

Гвардиола назвал имя своего преемника в «Манчестер Сити»

Вести.Ruвчера в 21:39

Гвардьола считает, что Артета сменит его на посту главного тренера «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс03:09

Гвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»

ProstoProSport01:18

Гвардиола: «Почти уверен, что Артета будет тренировать „Манчестер Сити“ после меня»

Бомбардир.ру00:27

Гвардиола рассказал, кто его сменит на посту главного тренера «Манчестер Сити»

RT на русском04:48

Пеп Гвардиола: «Почти уверен, что Артета сменит меня на посту главного тренера „Ман Сити“»

Sports.ruвчера в 18:20
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Политика

Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.
РИА Новости 02:05
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BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»

Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily вчера в 14:24
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет без участия украинской делегации.
Lenta.ru 04:24
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Экс-участник «Дома-2» устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии

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Иран пригрозил сбивать беспилотники-нарушители

Заявление сделано на фоне нового обострения отношений между США и Ираном после атак беспилотников на два нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.
Вести.Ru 04:42
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал стоимость транзита российского газа на пять лет

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании, в 2020-2024 годы при бронировании 60 млрд куб. м мощностей украинской ГТС тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км. При бронировании 90 млрд куб. м цена транзита будет составлять $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. В «Нафтогазе» уточнили, что в 2019 году транзит российского газа обойдется в $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км.
Коммерсантъ 04:03
Хоккей

Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»

Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport вчера в 07:22
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

News.ru вчера в 16:31
Политика

Путин поздравил власти Армении с Днём независимости

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.
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Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»

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Общество

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Хоккей

Игрок «Торонто» Мэттьюс сравнил Михеева с Дацюком

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Политика

МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК вчера в 20:20
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Кино

Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож

Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.
iReactor 19 сентября в 15:22
Армия и оружие

Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США

Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.
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В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности

В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
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46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа

Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Происшествия

Два начальника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день.
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Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа

UfacityNews.ru вчера в 11:17
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Замглавы департамента Минкультуры задержали по делу о мошенничестве

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, полиция также задержала по делу о мошенничестве в особо крупном размере бывшего главу департамента Владимира Цветнова и двух бизнесменов.
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Авто

Toyota построила роскошный кабриолет для императора Японии

Стоит отметить, что седан Century является самым старым автомобилем компании, который впервые встал на конвейер в 1967 году.
Tvoe-avto.com вчера в 11:00
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Xiaomi 25 сентября представит свой самый дешевый смартфон Redmi

В компании Xiaomi озвучили дату, когда пройдет презентация их нового смартфона модели Redmi 8A.
В городе R 19 сентября в 06:20
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В Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

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В МИД России прокомментировали ситуацию с RT и Sputnik во Франции

Заместитель директора ДИП МИД России Максим Буякевич оценил ситуацию с RT и Sputnik во Франции.
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Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения

Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.
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Микель Артета
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник. Начинал свою карьеру в «Барселоне Б», но не смог пройти в первую команду и был отдан в аренду французскому клубу «Пари Сен-Жермен». В следующем сезоне его подписал шотландский «Рейнджерс», с которым Микель выиграл чемпионат Шотландии, Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги в сезонe 2002/03. После успеха с «Рейнджерс» он отправился в «Реал Сосьедад», но не закрепился в основном составе и был отдан в аренду «Эвертону» во второй половине сезона 2004/05. Вскоре Микель подписал полноценный контракт с «ирисками», где играл до 2011, но 31 августа, в последний день трансферного окна, его подписал «Арсенал». За «Арсенал» выступал до 2016 года, после чего завершил карьеру футболиста.
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Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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