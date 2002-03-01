Главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, кто сменит его на посту главного тренера "горожан". По мнению испанского специалиста, его помощник Микель Артета отлично подойдет для этой роли.

Гвардиола назвал имя своего преемника в «Манчестер Сити»

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