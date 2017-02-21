Футбол
Вести.RuГвардиола назвал имя своего преемника в «Манчестер Сити»
Главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, кто сменит его на посту главного тренера "горожан". По мнению испанского специалиста, его помощник Микель Артета отлично подойдет для этой роли.
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Происшествия
В Курганской области задержали экс-главу Кетовского района
Сотрудники управления ФСБ по Курганской области задержали бывшего главу Кетовского района Александра Носкова.
ТАСС вчера в 04:52
Игры
Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5
Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera 19 сентября в 15:38
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Известия 19 сентября в 07:15
Политика
На «штурм» «Зоны 51» собрались более двух тысяч человек
РИА Новости вчера в 21:38
Футбол
Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы
Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 19 сентября в 15:00
Происшествия
Борец с терроризмом из ФСБ не усмотрел за подчиненными и лишился должности
Военный суд отказался восстановить в должности одного из руководителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по республике Крым подполковника Игоря Егорова, который отвечал на полуострове за борьбу с терроризмом.
Lenta.ru вчера в 21:52
Политика
Меланья Трамп оконфузилась на открытии монумента Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Sport24.ru вчера в 13:26
Политика
РФ допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении
Министерство транспорта России допустило расторжение договора об управлении железнодорожной сетью Армении раньше срока.
РЕН ТВ вчера в 14:49
Политика
В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России
Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией.
РИА Новости вчера в 15:01
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК вчера в 10:35
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета 19 сентября в 04:57
Шоу-бизнес
Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
В Instagram-аккаунте проекта Poosh появилась фотография лица Ким Кардашьян, поражённого кожным заболеванием.
Рамблер вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Футбол
РФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина
Life.ru вчера в 10:07
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 18 сентября в 01:07
Политика
Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским
Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
RT на русском вчера в 21:10
Армия и оружие
США отправят дополнительные войска на Ближний Восток
Lenta.ru вчера в 20:42
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия вчера в 00:30
Здоровье
В Минздраве пояснили заявление о скачке смертности от рака в РФ
Главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн оценил заявления о росте смертности от онкологии в России из-за правил закупки медикаментов.
РЕН ТВ 18 сентября в 17:44
Политика
В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
Гаджеты
Опубликован список смартфонов Samsung, которые получат Android 10
Опубликован список смартфонов Samsung, которые получат новую мобильную операционную систему Android 10 вслед за устройствами серии Pixel от компании Google.
UfacityNews.ru 19 сентября в 15:01
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
Футбол
Александр Мостовой: «Кононову пора признать, что у него не получилось»
Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой призвал главного тренера красно-белых Олега Кононова к отставке.
Спорт-Экспресс вчера в 13:43
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его в селе на Украине
Микки Рурк, киноактер из США, во время беседы с журналистами рассказал о том, что хочет, чтобы его похороны устроили в деревне Загорцы, расположенной на территории Украины.
Discover24 вчера в 06:54
Политика
«Нафтогаз» оценил результаты трехсторонних консультаций по газу
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал прошедшие в четверг в Брюсселе трехсторонние консультации по газу между представителями России, Украины и ЕС.
ТАСС вчера в 02:23
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 19 сентября в 23:25