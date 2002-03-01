Футбол
ProstoProSportГвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»
Испанский главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, что видит в своем помощнике и соотечественнике Микеле Артете будущего сменщика на посту наставника "горожан".
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Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Единоборства
Глава UFC допустил возможность боя Нурмагомедова с Сен-Пьером
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает возможным проведения поединка между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, являющимся чемпионом UFC в легком весе, и экс-чемпионом UFC канадцем Жорже Сен-Пьером.
REGNUM 01:17
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Гаджеты
Xigmatek Aurora: трио СЖО с яркой подсветкой ARGB LED
Уровень шума не превышает 25,3 дБА. Вентиляторы и водоблок наделены эффектной подсветкой ARGB LED.
3DNews 07:41
Происшествия
В Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Неизвестные застрелили двух сотрудников спецсвязи на их рабочем месте в офисе у железнодорожной станции Брянск-Орловский.
ТАСС вчера в 03:55
Происшествия
В Петербурге завели дело после наезда автомобиля на полицейского
Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на полицейского в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 05:52
Футбол
Кальдерон: Перес не хотел видеть Роналду в «Реале»
Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон отметил, что переход нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб десять лет назад был его заслугой, а не нынешнего руководителя клуба Флорентино Переса.
Чемпионат 05:20
Происшествия
В Финляндии возбудили уголовное дело о ввезенных из России волкособах
Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков и скрещиванием их с собаками.
Известия 04:11
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Армия и оружие
Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии
Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Газета.Ru 07:44
Авто
Узбекский Ravon вернулся на российский рынок
В 2019 году узбекский автомобильный бренд Ravon планирует продать в России 7 тысяч машин, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя фирмы.
Sputnik Узбекистан 02:57
Космос
США помогут Европе решить проблему с парашютами для миссии на Марс
Европейское космическое агентство (ЕКА) обратилось к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами для российско-европейского межпланетного проекта ExoMars-2020, сообщил РИА Новости глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
РИА Новости вчера в 20:50
Теннис
Теннисистка Павлюченкова вышла в финал турнира в Осаке
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла немку Анжелику Кербер и вышла в финал турнира в Осаке (Япония).
МК-Спорт 06:50
Политика
Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.
РИА Новости 02:05
Хоккей
Кто из игроков провалил старт сезона КХЛ-2019/20, Восточная конференция
Уже на старте чемпионата есть игроки, которые не оправдывают наших ожиданий.
Чемпионат 07:05
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Гаджеты
Кнопочный телефон Nokia на базе Android показал работу на видео
В сети появилось интересное видео, демонстрирующее кнопочный телефон Nokia, работающий под управлением операционной системы Android.
Ferra 07:38
Происшествия
Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане
В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса.
Газета.Ru 08:02
Наука
FT сообщил о создании Google мощнейшего квантового компьютера
Группа ученых Google под руководством Джона Мартиниса заявила о создании самого мощного в мире квантового компьютера, который способен осуществлять расчеты, непосильные для самых современных суперкомпьютеров.
Известия 08:03
Общество
Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
РИА Новости вчера в 01:33
Футбол
Лунин, Малиновский, Зинченко и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на матчи с Португалией и Литвой
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко огласил заявку национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.
Бомбардир.ру 01:56
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать беспилотники
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк и известный журналист Сергей Майоров заявил, что артистка перенесла вторую операцию.
Газета.Ru 07:25
Армия и оружие
Сирийские военные перехватили беспилотник с кассетными бомбами
Сирийская армия перехватила беспилотник, несущий кассетные бомбы, над районом Джебель-эш-Шейх на юго-западе Сирии, сообщило Сирийское агентство новостей.
РИА Новости 07:02
Здоровье
В Челябинске пройдут акции в поддержку доноров костного мозга
Губерния (г. Челябинск) 18 сентября в 08:42