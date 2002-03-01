Футбол

ProstoProSportProstoProSportГвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»

Испанский главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, что видит в своем помощнике и соотечественнике Микеле Артете будущего сменщика на посту наставника "горожан".
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Гвардиола: «Почти уверен, что Артета будет тренировать „Манчестер Сити“ после меня»

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Гвардиола рассказал, кто его сменит на посту главного тренера «Манчестер Сити»

RT на русском04:48

Гвардьола считает, что Артета сменит его на посту главного тренера «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс03:09

Гвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»

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Гвардиола считает, что Артета станет его преемником в ФК «Манчестер Сити»

ТАСС04:52

Гвардиола назвал имя своего преемника в «Манчестер Сити»

Вести.Ruвчера в 21:39

Пеп Гвардиола: «Почти уверен, что Артета сменит меня на посту главного тренера „Ман Сити“»

Sports.ruвчера в 18:20
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Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
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Глава UFC допустил возможность боя Нурмагомедова с Сен-Пьером

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает возможным проведения поединка между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, являющимся чемпионом UFC в легком весе, и экс-чемпионом UFC канадцем Жорже Сен-Пьером.
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В Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи

Неизвестные застрелили двух сотрудников спецсвязи на их рабочем месте в офисе у железнодорожной станции Брянск-Орловский.
ТАСС вчера в 03:55
Происшествия

В Петербурге завели дело после наезда автомобиля на полицейского

Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на полицейского в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
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Кальдерон: Перес не хотел видеть Роналду в «Реале»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон отметил, что переход нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб десять лет назад был его заслугой, а не нынешнего руководителя клуба Флорентино Переса.
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Происшествия

В Финляндии возбудили уголовное дело о ввезенных из России волкособах

Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков и скрещиванием их с собаками.
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Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Общество

В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности

В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
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Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Армия и оружие

Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии

Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Газета.Ru 07:44
Авто

Узбекский Ravon вернулся на российский рынок

В 2019 году узбекский автомобильный бренд Ravon планирует продать в России 7 тысяч машин, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя фирмы.
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США помогут Европе решить проблему с парашютами для миссии на Марс

Европейское космическое агентство (ЕКА) обратилось к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами для российско-европейского межпланетного проекта ExoMars-2020, сообщил РИА Новости глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
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Теннисистка Павлюченкова вышла в финал турнира в Осаке

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Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.
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Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Братиславе

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Кто из игроков провалил старт сезона КХЛ-2019/20, Восточная конференция

Уже на старте чемпионата есть игроки, которые не оправдывают наших ожиданий.
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«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
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Кнопочный телефон Nokia на базе Android показал работу на видео

В сети появилось интересное видео, демонстрирующее кнопочный телефон Nokia, работающий под управлением операционной системы Android.
Ferra 07:38
Происшествия

Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане

В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса.
Газета.Ru 08:02
Наука

FT сообщил о создании Google мощнейшего квантового компьютера

Группа ученых Google под руководством Джона Мартиниса заявила о создании самого мощного в мире квантового компьютера, который способен осуществлять расчеты, непосильные для самых современных суперкомпьютеров.
Известия 08:03
Общество

Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди

РИА Новости вчера в 01:33
Футбол

Лунин, Малиновский, Зинченко и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на матчи с Португалией и Литвой

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко огласил заявку национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.
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Иран пригрозил сбивать беспилотники

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
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"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Друг Анастасии Заворотнюк и известный журналист Сергей Майоров заявил, что артистка перенесла вторую операцию.
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Сирийские военные перехватили беспилотник с кассетными бомбами

Сирийская армия перехватила беспилотник, несущий кассетные бомбы, над районом Джебель-эш-Шейх на юго-западе Сирии, сообщило Сирийское агентство новостей.
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В Челябинске пройдут акции в поддержку доноров костного мозга

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Микель Артета
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник. Начинал свою карьеру в «Барселоне Б», но не смог пройти в первую команду и был отдан в аренду французскому клубу «Пари Сен-Жермен». В следующем сезоне его подписал шотландский «Рейнджерс», с которым Микель выиграл чемпионат Шотландии, Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги в сезонe 2002/03. После успеха с «Рейнджерс» он отправился в «Реал Сосьедад», но не закрепился в основном составе и был отдан в аренду «Эвертону» во второй половине сезона 2004/05. Вскоре Микель подписал полноценный контракт с «ирисками», где играл до 2011, но 31 августа, в последний день трансферного окна, его подписал «Арсенал». За «Арсенал» выступал до 2016 года, после чего завершил карьеру футболиста.
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Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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