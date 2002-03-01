Футбол

ProstoProSportProstoProSportГвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»

Испанский главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, что видит в своем помощнике и соотечественнике Микеле Артете будущего сменщика на посту наставника "горожан".
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Гвардьола считает, что Артета сменит его на посту главного тренера «Манчестер Сити»

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Пеп Гвардиола: «Почти уверен, что Артета сменит меня на посту главного тренера „Ман Сити“»

Sports.ruвчера в 18:20
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Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
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Трамп счел действия США на Украине бессмысленными

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
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Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
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Продажи нового iPhone ажиотажа в России не вызвали

Менее часа назад в России официально стартовали продажи нового iPhone.
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Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
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В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
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Журналист из Германии Доминик Калус в своем материале для портала Ostexperte.de рассказал, чем отличается жизнь в России от европейской.
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Медведев отреагировал на планы США прорвать российскую ПВО

Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.
Газета.Ru вчера в 14:16
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На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия вчера в 14:33
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Российские банки на треть сократили запасы валюты

Скорее всего, валюта, выведенная со счетов банков-нерезидентов, конвертировалась в рубли, что сдержало ослабление рубля в августе, предполагает Порывай, указывая, что в этот период оттока клиентских валютных средств из банков не наблюдалось.
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В Японии отменили более 200 рейсов из-за тайфуна «Тапа»

Авиакомпании Японии отменили 204 внутренних авиарейса из-за приближения тайфуна «Тапа» к югу страны, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 23:10
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Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
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«Сначала деньги верните»: Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского

Журналист и телеведущий Савик Шустер намерен подать иск против олигарха Игоря Коломойского.
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В Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.
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Лунин, Малиновский, Зинченко и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на матчи с Португалией и Литвой

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко огласил заявку национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.
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Утверждена Стратегия развития туризма в России до 2035 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил подпись под Стратегией развития туризма в России.
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Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра

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Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
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Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
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Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
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Обновленный SSD Samsung с интерфейсом PCIe Gen4 заработает еще лучше

Три нововведения, реализованные в ПО твердотельных накопителей Samsung Electronics с интерфейсом PCIe Gen4, сделают работу устройств еще продуктивнее.
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Микель Артета
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник. Начинал свою карьеру в «Барселоне Б», но не смог пройти в первую команду и был отдан в аренду французскому клубу «Пари Сен-Жермен». В следующем сезоне его подписал шотландский «Рейнджерс», с которым Микель выиграл чемпионат Шотландии, Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги в сезонe 2002/03. После успеха с «Рейнджерс» он отправился в «Реал Сосьедад», но не закрепился в основном составе и был отдан в аренду «Эвертону» во второй половине сезона 2004/05. Вскоре Микель подписал полноценный контракт с «ирисками», где играл до 2011, но 31 августа, в последний день трансферного окна, его подписал «Арсенал». За «Арсенал» выступал до 2016 года, после чего завершил карьеру футболиста.
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Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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