Испанский главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, что видит в своем помощнике и соотечественнике Микеле Артете будущего сменщика на посту наставника "горожан".

Гвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»

Экономика Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок одного трейдера Petro-Diamond Singapore (PDS) — сингапурское подразделение Mitsubishi — понесло убытки в размере около $320 млн от несанкционированной торговли сырой нефти.

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России Побываший в России немецкий журналист Доминик Калус поделился своими впечатлениями от поездки.

Футбол «Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы потерпели крупные поражения Уже в 1 туре группового этапа Лиги Европы российские команды "Краснодар" и ЦСКА потерпели серъезные поражения.

Политика Украина предрекла «новый повод для радости» в отношениях с Россией 13 сентября сообщалось, что Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.

Финансы ФРС США вновь снизила базовую ставку Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.

Происшествия Появилось видео горящего торгового центра во Владивостоке Очевидцы разместили в социальных сетях видеозапись возгорания торгового центра «Максим» во Владивостоке.

Кино Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами «Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.

Политика В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.

Общество В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».

Общество Минюст опроверг отмену профессиональных праздников Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР — Дня железнодорожного транспорта, Всероссийского дня железнодорожника, Дня радио, Дня воздушного флота и ряда других.

Политика Маломуж рассказал о планах возвращения Крыма обратно на Украину Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о планах страны вернуть Крым.

Религия В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.

Армия и оружие На Новой Земле на боевое дежурство заступили С-400 Заступление на боевое дежурство проходит всегда официально: с построением личного состава у боевых машин, с подъемом флага, гимном и торжественным маршем.

Общество Роструд назвал регионы России с высокой зарплатой По данным ведомства, в Красноярском крае лидерами по числу предложений с высокой зарплатой стали строительство, производство, добывающая промышленность и транспорт.

Происшествия Число жертв шторма «Имельда» в Техасе возросло до четырех Число погибших в результате тропического шторма «Имельда», обрушившегося на американский штат Техас, возросло до четырех человек.

Армия и оружие Трамп решил перебросить дополнительные войска на Ближний Восток Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск, сообщил в субботу глава Пентагона Марк Эспер.

Музыка Пугачева подвергла критике Собчак Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.