Футбол
ProstoProSportГвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»
Испанский главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, что видит в своем помощнике и соотечественнике Микеле Артете будущего сменщика на посту наставника "горожан".
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Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Кино
Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа
UfacityNews.ru вчера в 11:17
Экономика
Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок одного трейдера
Petro-Diamond Singapore (PDS) — сингапурское подразделение Mitsubishi — понесло убытки в размере около $320 млн от несанкционированной торговли сырой нефти.
РБК 01:00
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Sport24.ru вчера в 13:26
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России
Побываший в России немецкий журналист Доминик Калус поделился своими впечатлениями от поездки.
Российская газета 00:22
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы потерпели крупные поражения
Уже в 1 туре группового этапа Лиги Европы российские команды "Краснодар" и ЦСКА потерпели серъезные поражения.
МонаВиста вчера в 07:03
Политика
Украина предрекла «новый повод для радости» в отношениях с Россией
13 сентября сообщалось, что Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 23:33
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 18 сентября в 14:18
Происшествия
Появилось видео горящего торгового центра во Владивостоке
Очевидцы разместили в социальных сетях видеозапись возгорания торгового центра «Максим» во Владивостоке.
РБК вчера в 19:37
Экономика
Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва — Казань
News.ru 18 сентября в 07:14
Футбол
Подкармливавшая Роналду бургерами женщина согласилась поужинать с ним
News.ru вчера в 04:27
Политика
На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Кино
Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами
«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру 19 сентября в 08:18
Политика
В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов
Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
РБК 00:27
Общество
Минюст опроверг отмену профессиональных праздников
Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР — Дня железнодорожного транспорта, Всероссийского дня железнодорожника, Дня радио, Дня воздушного флота и ряда других.
Вести.Ru вчера в 12:41
Политика
Маломуж рассказал о планах возвращения Крыма обратно на Украину
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о планах страны вернуть Крым.
Народные новости 18 сентября в 03:19
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru вчера в 06:02
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Армия и оружие
На Новой Земле на боевое дежурство заступили С-400
Заступление на боевое дежурство проходит всегда официально: с построением личного состава у боевых машин, с подъемом флага, гимном и торжественным маршем.
ТВ-21 вчера в 13:19
Общество
Роструд назвал регионы России с высокой зарплатой
По данным ведомства, в Красноярском крае лидерами по числу предложений с высокой зарплатой стали строительство, производство, добывающая промышленность и транспорт.
Коммерсантъ вчера в 01:43
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала свое лицо, пораженное кожной болезнью
Ким Кардашьян не побоялась показать свое лицо, пораженное псориазом — хроническим, неинфекционным заболеванием.
Пятый канал 01:25
Происшествия
Число жертв шторма «Имельда» в Техасе возросло до четырех
Число погибших в результате тропического шторма «Имельда», обрушившегося на американский штат Техас, возросло до четырех человек.
РБК вчера в 23:29
Армия и оружие
Трамп решил перебросить дополнительные войска на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск, сообщил в субботу глава Пентагона Марк Эспер.
Интерфакс вчера в 19:07
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46