Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не будет наказан за поведение во время матча 12-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (1:3). По информации источника, Футбольная ассоциация Англии (FA) решила не применять санкции к специалисту.

Гвардиола не будет наказан за свое поведение в игре с «Ливерпулем»

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