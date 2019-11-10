Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUГвардиола не будет наказан за свое поведение в игре с «Ливерпулем»

Ливерпуль — Манчестер Сити
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
6′
Мохамед Салах
13′
Садьо Мане
51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
61′
65′
Родри Эрнандес
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
87′
95′
Габриэл Жезус
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не будет наказан за поведение во время матча 12-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (1:3). По информации источника, Футбольная ассоциация Англии (FA) решила не применять санкции к специалисту.
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