Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал полузащитника Фила Фодена, который был удален в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты». Матч завершился победой «горожан» со счетом 5:1, а Фоден покинул поле после получения второй желтой карточки на 82-й минуте.

Гвардиола не накажет Фодена за удаление против «Аталанты»

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